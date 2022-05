Oni su bili odlični, a mi bolji - zasluženo finale! Dejan Radonjić još neće o Partizanu

"Kako je izgledalo dok smo pravili prednost? Možda i preko očekivanja"

"Čitave sezone smo se borili za prednost domaćeg terena, imali smo dva poraza i došli smo zato u poziciju da odbranom domaćeg terena imamo prednost. To smo večeras iskoristili. Poslije 1:1 savladali smo ekipu Olimpije i idemo u finale", rekao je Dejan Radonjić poslije pobede Crvene zvezde u burnoj "majstorici" protiv Cedevita Olimpije.

Meč su u završnici obilježili haos na terenu, koji je umalo doveo do tuče, a bilo je i isključenja, napetosti, ali i ovacija navijača Crvene zvezde za Jaku Blažiča, njihovog bivšeg igrača i ljubimca.

"Serija je došla do posljednjih 40 minuta, ko ide dalje, ko ispada i možda je bilo za očekivati da dođe do određenih stvari na terenu, ali generalno mislim da je sve na kraju bilo u nekim okvirima za koje možemo da kažemo da smo otišli u finale boljom igrom od Olimpije, koja je bila odlična", dodao je Radonjić na konferenciji za novinare.

Trener Zvezde je naglasio da je njegov tim igrao veoma dobro u naletima u kojima je sticao veliku prednost. Cedevita Olimpija je uzvraćala te udarce, a na kraju nije imala odgovor za posljednju ofanzivu domaćina.

"Igrali smo jako dobro, napravili prednost, ali održati ovakav napadački potencijal kakav ima Cedevita Olimpija kroz čitavu utakmicu je nemoguće. Prirodno je da dolazi do stvari koje su se dešavale. Pokušavali smo da ne bude to u tolikoj mjeri, ali oni su stvarno i večeras pokazali da su izuzetno kvalitetna napadačka ekipa. Igrali su i čvrsto u svim mečevima protiv nas i bilo je potrebno da damo sve od sebe da bismo došli do pobjede. Treba pričati o tome koliko je velika bila ta prednost, a ne koliko je problematičan bio taj pad. Kako je to izgledalo kad smo pravili prednost, to je možda najbolji odgovor. To je stvarno izgledalo možda i preko svih očekivanja. Mislim da je za nas jako značajno što smo uspjeli da održimo te udare".

Koliko je Zvezda blizu optimalne takmičarske forme?

"Bilo je perioda igre gdje smo bili blizu", kratko je odgovorio Radonjić.

"Treba sačekati odluku, bilo bi sjajno da Srbija i Beograd imaju dva kluba u Evroligi sljedeće godine, ali treba sačekati konačnu odluku i da na osnovu toga komentarišemo", dodao je on.

Finalna serija Crvene zvezde i Partizana za titulu ABA lige počinje u petak.