Efes se ne pita, Micić može u NBA! Atamana pitali za transfer, on objasnio: To vam je kao sa Mesijem i Kristijanom!

Sve će uraditi Ataman i klub da Vasilije Micić ostane u klubu, ali do 20. jula se ne pitaju!

Izvor: MN PRESS

Šejn Larkin je dobio ponudu koju po svemu sudeći neće odbiti! Efes mu je ponudio dvogodišnji ugovor vrijedan 7.000.000 evra, a Ergin Ataman je javno progovorio o tome.

Dvostruki šampion Evrope sprema pojačanja, nove ugovore, ali ključno je da najbolji bekovski tandem Evrope ostane zajedno.

"Šejn Larkin je jako srećan ovdje, dostigao je vrhunac karijere u Efesu i postao jedan od najbolja dva ili tri igrača u Evropi. Ponekad je čak i najbolji", naglasio je Ataman pa nastavio:

"Naravno da postoje ozbiljne ponude za njega, uostalom od danas su svi slobodni igrači u Evropi slobodni da pregovaraju. Naravno želimo da Larkin ostane i nadam se da neće biti nekog spektakularnog transfera", naglasio je on.

Turski trener je potom svoj bekovski tandem u sastavu Vasilije Micić - Šejn Larkin uporedio sa Lionelom Mesijem i Kristijanom Ronaldom.

"Kao transfer Lionela Mesija u Francusku, kao transferi Kristijana Ronalda u razne timove, takav bi to bio prelazak. Mi radimo sve da spriječimo da se to desi. Naš odno sa Larkinom je dobar. Što se tiče Micića mislim da njegov ugovor ima klauzulu o odlasku u NBA do 20. jula. On u Evropi ne može da igra ni za koga drugog tri godine, takav smo ugovor potpisali prošle godine", objasnio je Ataman.

Potom se osvrnuo na situaciju u kojoj bi MVP finala Evrolige mogao da napusti Efes.

"Možda ode ako dobije veliku ponudu iz NBA. Mislim da Micić uživa da igra u Evropi, a vrijeme će reći. Iskreno, mislim da će ostati i biti sa nama i sljedeće sezone. Do tada ne možemo mnogo da uradimo. On ima odličan ugovor, ali ako dobije ponudu iz NBA probaćemo da popunimo njegovo mjesto", iskren je bio Ataman.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!