Zašto je sljedeći meč opasan? Sad sam rekao igračima! Radonjićeva poruka poslije pobjede - Tek ću da im objasnim detalje

Dejan Radonjić je oprezan poslije pobjede u prvom meču finalne serije ABA lige.

Crvena zvezda je povela u finalnoj seriji ABA lige. U prvom meču u "Pioniru" pobijedila je Partizan (90:76) i došla do vođstva. Po završetku utakmice održane su konferencije za medije na kojoj je Dejan Radonjić bio izuzetno oprezan.

Trener crveno-bijelih nema namjeru da podiže euforiju i da dozvoli bilo kakvo opuštanje svog tima. Naglasio je to, posebno pred drugi meč koji se igra u nedjelju. Već je to rekao svojim igračima.

"Zašto će druga utakmica biti opasna? To ću igračima reći u subotu, već sam im rekao, samo ću sutra biti znatno precizniji i detaljniji", jasan je Radonjić.

Očekuje reakciju rivala.

"U finalu je svaki meč prilika da se urade neke stvari koje donose prevagu, čeka nas utakmica u kojoj će oni doći da nas pobijedi, moramo da budemo spremni da igramo dobro. Nemam dilemu da će biti drugačije."

Analizirao je dešavanja na terenu i uspjeh svog tima.

"Očekivano težak meč, kao što smo i pričali ovih dana. Na početku je Partizan bio bolji, gradio je igru, mi smo uprkos ne tako dobroj igri uspjeli da izjednačimo i da povedemo. Početak treće četvrtine bio je jako značajan, tu smo bili dobri u oba pravca i napravili prednost. Bilo je potrebno da budemo skoncentrisani protiv kvalitetnog tima. Nismo im dali da se vrate, što nam se ranije dešavalo. Iskustvo mi nalaže, govori i zahtjeva da taj drugi meč može da bude jako opasan", poručio je Radonjić i dodao da želi da čestita Kaliniću što je postao otac.

Pohvalio je protivnika, pa onda i svoje pulene zbog asistencija.

"Igraju dva najbolja tima u ligi, uspjeli su da nas poremete u prvom dijelu. Bilo je potrebno malo vremena da se adaptiramo, što smo uradili kada je bilo značajno. Koncentracija i odgovornost su jako značajni, da ne traje samo u određenim minutima, jer tim tog kvaliteta može da stigne bilo kakvu razliku. Morali smo da budemo disciplinovani i došli smo do pobjede. Raduje me broj asistencija, bilo je sve bolje kako je meč odmicao."

Nije htio da priča previše o Ivanoviću koji je bio najefikasniji akter meča. Nije mu se dopala konstatacija novinara da je "Nikola u završnici sezone pronašao svoju igru i da se isplatilo čekanje."

"Skoro cijele sezone pričam o tome, vi imate svoje viđenje, ja to podržavam, drago mi je zbog toga, ja imam moje, ne bih sagledavao tako tu situaciju. Igrali su svi dobro, kao i on. Ta čekanja i neke opservacije, ne bih to rekao tako", zaključio je Radonjić.