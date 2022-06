Što nisu praznili halu u prošloj utakmici? Željko Obradović je ljut: Kakve veze ima ko navija za Zvezdu, ko za Partizan!

Trener Partizana poslije trijumfa održao emotvno obraćanje na konferenciji za novinare.

Izvor: YouTube/BC Partizan TV

Trener Partizana Željko Obradović čestitao je svom timu pobjedu protiv Zvezde u trećoj utakmici finalne serije ABA lige, pohvalio njihov moral i želju.

"Rekao sam i prošli put, od prvog dana od kada sam ovdje to govorim, da se smire strasti, da se igra košarka. To sam rekao i navijačima ako se sjećate kad sam uzeo mikrofon. Ovo je ozbiljna liga, da bi bila ozbiljna moraju da se poštuju oni koji su akteri utakmice, to su prvo akteri utakmice, igrači, pa i svi ostali", rekao je Obradović.

Šef struke crno-bijelih podržao je odluku arbitara da isprazne dijelove tribina sa kojih su bacani predmeti, ali je postavio pitanje zašto to nije urađeno i u prošlom meču, u kojem je nakon susreta izbio incident kraj klupe, dok su gađani crno-bijeli i stručni štab.

"Regularnost takmičenja je vrlo važna, večeras su sudije donijele odluku da isprazne dio tribina i mislim da su apsolutno bile u pravu, ali imam problem što nisu u prethodnoj utakmici to uradile, jer je bilo apsolutno isto. Da li je u pitanju kriterijum? Uvijek ću se boriti za takav kriterijum da je sigurnost igrača i svih ljudi na klupi najvažnija stvar, da se svi osjećaju prijatno jer su došli da igraju košarku. To je jedino važno".

Izvor: MN PRESS

"Apelujem na navijače Partizana, na svakoj sljedećoj utakmici da ovo više nikad ne rade, da dozvole protivničkom timu da igra, kao što bih ja volio da se osjećam na bilo kom terenu. Ovo je slika koja je otišla u svijet, kao i slika od prije tri dana, to je slika koja je otišla u Evropu. Šta će da misle o nama? I da se priča o nama? A isto je bilo, padale su flaše, predmeti. Poslije prošle utakmice nisam to odmah vidio, pokazali su mi slike. Sramota je što se događalo i prije tri dana i večeras".

Obradović se na tom mjestu obratio lično novinarima.

"Hoćete li da pišete o tome? Hoćete li da budete neko ko će da zaboravi? Pretpostavljam da među vama ima nekoga ko navija za Zvezdu, a ko za Partizan. Kakve to ima veze ko za koga navija, kad se ovdje radi o sigurnosti, da nekome uleti flaša da ga povrijedi? Ili kovanica, upaljač... Moglo je da pogodi i igrače Zvezde i Partizana, nevažno. I bilo ko da je domaćin, nema razlike. Molim vas novinare, da sve ono što vidite napišete, da date primjere, ko podgrijava strasti, a ko je protiv toga, i to je evidentno i to je jasno. Da li ste čuli od mene da sam nešto loše uradio u najavi utakmice, sem što sam molio da se navijači ponašaju dostojanstveno. Da li sam rekao nešto drugo? Da li sam rekao ružnu riječ protiv bilo koga? Sve obrnuto. Samo fer i sportski, ali izgleda što više pokušavam da budeš fer i sportista, prave te da si ne znam šta", dodao je Obradović.

Četvrti meč finalne serije biće odigran u petak, a "Žoc" je poručio da će njegov tim ponovo dati sve od sebe da pobijedi.

"Ovo traži mnogo energije, mnogo koncentracije, želje, poštovanja. Nije lako ni igračima, to jest prije svega njima nije lao, jer su akteri i treba da rade neke stvari, ali nadam se da ćemo skupiti energije da i u petak odigramo još jednu utakmicu na ovakav način, to bi bila moja želja što se tiče borbenosti, želje i pošrtvovanja", poručio je Partizanov trener.

(MONDO)