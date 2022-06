Za titulu i Evroligu! Meč godine: Zvezda - Partizan! Sve o derbiju odluke - Ko sudi, gdje je prenos, ko će biti heroj?

Ko će se radovati oko 22 sata, sa titulom i mjestom u Evroligi?

Crvena zvezda i Partizan u ponedjeljak od 20 časova u hali "Aleksandar Nikolić" igraju meč godine - za titulu ABA lige i za plasman u Evroligu. Biće to peta i posljednja utakmica finalne serije, u kojoj su crveno-bijeli stekli prednost 2:0, a onda su im je crno-bijeli oduzeli i izjednačenjem na 2:2 takođe stekli meč-loptu za najvrijedniji pehar u regionu.

Meč će biti direktno emitovan na TV Arena sport, a sudije će biti Saša Pukl (Slovenija), Tomislav Hordov (Hrvatska), Miloš Koljenšić (Crna Gora).

Nakon što su oba tima iskoristila prednost domaćeg terena, serija će biti završena pred navijačima Crvene zvezde, koji će sigurno ispuniti dvoranu (izuzev mjesta koja će biti zabranjena zbog kazne). Na istom parketu je u prethodnih 10 dana finala bilo mnogo žestoke košarkaše, kao i napetosti i ružnih i neprijatnih scena - prije svega na tribinama, a na kraju posljednjeg derbija i na terenu.

Uz želju da sve prođe fer i sportski, u Zvezdi su apelovali na navijače da ne ubacuju predmete i ne vrijeđaju rivala, a pristalice crveno-bijelih su u subotu došle na njihov trening da ih podrže poslije teškog poraza. Partizan je dan ranije deklasirao branioca titule i zadao mu snažan udarac, žestoko uzdrmavši aktuelnog šampiona. Na taj način, ubjedljivom igrom i uz podršku svojih navijača, crno-bijeli su se okrenuli ka petoj utakmici uz dodatnu energiju.

"Očekujem dosta zanimljiv meč"

"Poslije četiri odigrane utakmice i 2-2 došli smo do petog odlučujućeg meča u ovoj finalnoj seriji. Tri meča su bila odigrana na jedan način, ovaj posljednji potpuno drugačije i to ne želimo da se ponovi. Čvrstom igrom, svom energijom koju imamo u ovom trenutku, sa dugim intervalima dobre koncentracije i potpuno drugačijom igrom u oba pravca želimo da odigramo ovu utakmicu. Pozivam još jednom naše navijače da nas bodre, pruže nam podršku u utakmici koja je važna, ali da to čine fer, sportski i korektno i da se na kraju radujemo dobrom rezultatu", rekao je u najavi utakmice trener Zvezde Dejan Radonjić.

"Treba se pripremiti razmišljajući o tome šta sve može da se promijeni u odnosu na sve ove četiri utakmice koje smo odigrali. Detalji mali ponovo. Ono što bih ja volio da ekipa ima isti moral, istu želju i požrtvovanje kao što smo imali praktično od druge utakmice u ovoj finalnoj seriji. Analizirali smo mnogo ovih prethodnih sedam dana sve neke sitne detalje, naravno da se bavimo time, kao što se time bave i u Crvenoj zvezdi. Očekujem zaista zanimljivu utakmicu i neka pobijedi bolji", izjavio je Željko Obradović.

Crvena zvezda osvojila je prethodne dvije titule u "majstoricama" finala u Pioniru protiv Budućnosti (2019, 2021), a za sobom ima pet osvojenih titula počev od sezone 2014/15. Sa druge strane, Partizan je najtrofejniji klub na Jadranu sa šest titula, a ove sezone se vratio u finale poslije devet godina i nakon toliko čekanja i nakon starta serije sa dva poraza, takođe je došao do 40 minuta od titule.

Ove sezone "vječiti" su odigrali sedam mečeva, Zvezda je pobijedila u četiri, Partizan u tri, bilo je u tim susretima velike borbe, napetih završnica, ubjedljivih trijumfa oba tima, a posljednji duel u okviru ABA lige biće i najvažniji, jer će pobjednik uz titulu dobiti i pozivnicu Evrolige.

Najave da bi Evroliga mogla da ovog proljeća pošalje dvije pozivnice ABA ligi - za šampiona i za vicešampiona, potencijalno su odlična vijest i u teoriji bi mogla da smanji tenziju, ali je apsolutno jasno da ni u jednom timu ne razmišljaju o tim nagovještajima iz Barselone dok se bore za glavnu nagradu - regionalnu titulu i direktno mjesto u eliti.

Ko će biti heroj?

Kao i obično u plej-of serijama, posljednji utisak je i najjači, pa se tako pred "majstoricu" nameće pitanje da li će Zvezda uspjeti da nađe rješenje za odličnog centra Partizana Matijasa Lesora, koji je u četvrtoj utakmici bio nezaustavljiv za igrače crveno-bijelih, bez obzira na to da li ga čuvaju Ognjen Kuzmić, Luka Mitrović ili Dejan Davidovac.

Uz Francuza, strijelca 19 poena, crno-bijele je u toj utakmici šuterski i energetski predvodio i Aleksa Avramović, sa 24 poena i bez promašaja za tri (3/3). Uz takve njihove role, Kevin Panter je mogao da odmori poslije tri ubačene trojke, a sve nakon što je u trećoj utakmici donio pobjedu crno-bijelima trojkom u posljednjem minutu.

Sa druge strane, Nikola Kalinić je praktično na svojim leđima donio Zvezdi meč lopte u drugoj utakmici, koju je odigrao skoro bez greške, a onda nije uspio da nađe takav ritam u naredna dva meča. U obje pobjede crveno-bijelih jako važnu ulogu imao je Luka Mitrović, a sa pozicija "jedan", Radonjićev tim su napadački organizovali Nejt Volters i Nikola Ivanović. Ipak, Partizan je potom našao rješenje za njih i ostaje da se vidi ko je pred majstoricu smislio bolju i efektniju strategiju - da li će crno-bijeli uspjeti da ostanu u ritmu iz trećeg i četvrtog meča i da li je Zvezda u danima pauze našla način da reaktivira svoja najjača oružja.

Svaki meč finala do sada je stvorio nove heroje, kao i niz junaka iz senke, koji su igrali čvršću odbranu kada je TV kamera snimala druge igrače, bili na prvom mjestu u napadu kada je bilo neophodno i koji su radili prave stvari da njihov tim pobijedi. I ova utakmica stvoriće svoje junake, a oni će je napustiti sa peharom u rukama.

