Zvezda proslavila titulu - Kalinić poveo saigrače napolje, pa je uslijedio spektakl (VIDEO)

Košarkaši Crvene zvezde slavili su sa navijačima osvajanje titule u ABA lig. Proslava i u svlačionici.

"Šampioni, šampioni", orilo se ispred "Pionira" dok su košarkaši Crvene zvezde u svlačionici proslavljali osvajanje regionalne titule i plasman u Evroligu. Donosimo vam detalje iza kulisa i stvari koje niste mogli da vidite u TV prenosu.

Ideja za slavlje sa navijačima došla je od Nikole Kalinića, upravo je on pokrenuo saigrače da izađu i odu do svojih pristalica koje su zdušno pjevale ispred dvorane, "Ajmo svi do njih", uzviknuo je Nikola i poveo tim.

Poslije nekoliko minuta čekanja i poteškoća koje su imali da pronađu pravi izlaz, jer je sve bilo zaključano i "opkoljeno" predstavnicima žandarmerije, konačno su stigli do ulaza koji se nalazio pored sale za konferenciju, prvi je izašao upravo Kalinić. Uslijedila je serija pjesama za njega, da bi onda Nikola "nestao". Otišao je među navijače.

"Kale, javi se. Jesi živ", vikao mu je Dobrić poslije par minuta sa nekoliko saigrača kada je ustanovio da Kalinića nema pored njih.

Relativno brzo se i Nikola vratio, pridružio se njima, pa su ponovo krenule pjesme upućene pojedincima poput Branka Lazića, Luke Mitrovića, a posebno dvojici igrača koji su prirasli za srca navijača - Ognjenu Dobriću i Dejanu Davidovcu.

"Je**š pare, je**š novac, Dobrić, Davidovac", pjevali su navijači dok su njih dvojica igrali sa saigračima.

Onda je iz sale za novinare izašao Dejan Radonjić sa Ostinom Holinsom, dobio je trener posebne ovacije.

"Jedan je Radonjić Dejan", odjekivalo je ispred dvorane.

Zatim je opet došao red na Kalinića koji je dobio posebnu pjesmu koju su i saigrači sa njim pjevali, možete je poslušati na snimku ispod.

Za to vrijeme su stranci u redovima crveno-bijelih bili oduševljeni dešavanjima, pa su Eron Vajt i Holins sa telefonima u rukama snimali sve detalje.

Posle svega toga su se igrači vratili u svlačionicu i tamo su nastavili proslavu. Jedna od pjesama koju su svi zajedno pjevali bila je numera Nedeljka Bajića Baje "Koktel ljubavi".