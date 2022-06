Crvena zvezda i 7 ugovora koji ističu: Jedan mora da se produži, dvojica sigurno idu, a još dvojica su pred odlukom!

Sezona još nije gotova, a Crvena zvezda mora da razmišlja o sedam ljudi kojima ističu ugovori. A o jednom pogotovo!

Crvena zvezda je u jako napornoj sezoni uspjela da osvoji dvije titule – prvo je osvojen Kup Radivoja Koraća, a potom i ABA lige u dramatičnoj finalnoj seriji protiv Partizana. Tim Dejana Radonjića ponovo je osigurao plasman u Evroligu, a sada je na redu borba za trofej prvaka Srbije.

Plejof domaćeg takmičenja biće posljednja akcija nekim od igrača, pošto se očekuje da Marko Simonović završi karijeru, a četiri igrača ostaju bez ugovora na kraju sezone.

Dok se prave planovi i taktika za borbu za treći trofej u sezoni, evo pregleda svih ugovora u crveno-bijelom taboru.

JEDAN UGOVOR KLJUČAN, A JEDAN SIGURAN!

A to je ugovor Dejana Radonjića. Osvajala je i bez njega titule Crvena zvezda, ali jednostavno sa njim su trofeji zagarantovani i on je čovjek koji je poslije višedecenijskog posta doveo crveno-bijele u poziciju da dominiraju regionalnom ligom.

Ugovor mu ističe na kraju sezone, a djeluje da se ni ne postavlja pitanje o njegovom produžetku. Od ovoga sve počinje i to je prvi ugovor koji je neophodan crveno-bijelima za narednu godinu. Došao je Radonjić u jeku prošle sezone, u ovoj godini uspio da se izbori sa jakim Partizanom predvođenim Željkom Obradovićem i iako nije bilo nikakve priče o produžetku ove saradnje razlog je taj što svi očekuju da je to u neku ruku već završeno.

Još jedan ugovor koji ističe u junu, a koji će sasvim sigurno biti produžen je ugovor Branka Lazića. Kapiten je tu već 11 godina, kada je 2019. godine potpisivao trogodišnji saradnju rekao je da je "razmišljao jedan sekund", a i sada se očekuje nešto slično.

KO BI MOGAO DA ODE?

Kao što je već napomenuto siguran je odlazak Marka Simonovića koji je još prošle sezone razmišljao o kraju karijere. Bio je bitan dio tima u prvom dijelu sezone dok se Eron Vajt nije oporavio, a onda zauzeo mjesto pored terena. Sada ga čeka kraj karijere i moguće nastavak rada u klubu.

Još jedan igrač koji sigurno ide je Majk Cirbes koji je nekoliko puta produžio svoj kratkoročni ugovor sa klubom, a sad je i on van tima. Bio je privremeno rješenje, dobro se pokazao na nekim mečevima, ali Zvezdi za narednu sezonu treba prvi, a ne treći centar.

Dejan Davidovac takođe u junu postaje slobodan igrač, a u finalu ABA lige i u Kupu Radivoja Koraća pokazao je koliko je bitan ovom timu. Do ove sezone bio je neko ko pokriva "od jedan do četiri", a sada smo vidjeli da može da igra i centra! Teško je zamisliti da bi ga Zvezda pustila da ode.

Dolazimo i do dvojice stranaca koji su zapravo jedini sa upitnim statusom. Nejt Volters je odigrao sigurno najbolju sezonu u karijeri i pitanje je da li je Zvezda u stanju da ga zadrži. Ugovor ističe i Ostinu Holinsu koji se pokazao kao defanzivno sjajan, ali je cijele sezone djelovalo da je u spoljnoj liniji timu potreban igrač sa poenima u rukama, što Holins vrlo često nije bio. Zbog toga je moguće da tim zatraži drugi tip igrača.

OSTATAK JE TU NA DUŽE STAZE!

Dva pleja su sigurna za narednu sezonu, a to su Nikola Ivanović i Stefan Marković koji imaju potpisane saradnje do juna 2023. godine, a Aleksa Uskoković koji je proveo prvi dio sezone u Zvezdi, a drugi u Megi ima ugovor do 2024. godine i ostaje da se vidi šta će biti sa njim.

Lider ovog tima Nikola Kalinić ima ugovor na još godinu dana, kao i Ognjen Dobrić tako da će oni i naredne sezone biti kičma spoljne linije tima, a Stefan Lazarević koji se vratio u ekipu i uspio da kvalitetno popuni neke minute takođe ima ugovor na još godinu dana.

Centarski tandem Luka Mitrović-Ognjen Kuzmić će takođe naredne sezone biti tu, a i Eron Vajt ima ugovor do juna 2023. godine i možda bi naredne sezone mogli da od njega vidimo ono šta se očekivalo ove godine.

Ona strašna povreda na startu sezone ga je "presjekla", vidi se da je izgubio samopouzdanje i agresivnost, a u nekoliko uvodnih mečeva izgledao je kao sjajno pojačanje.

KIČMA JE TU, ALI KOREKCIJE SU NEOPHODNE!

Izvor: MN PRESS

Tim Crvene zvezde se odlično poznaje, znaju se sve uloge i zna se ko šta radi, ali se tačno vidi i šta je ovom timu potrebno. Velika prednost za Dejana Radonjića je to što ima oformljenu kičmu tima, ali neke korekcije su neophodne.

Prije svega je jasno da će se tražiti kvalitetan centar, a u zavisnosti od situacije sa Holinsom i Voltersom pojačanja bi mogla da se traže na pozicijama organizatora igre i beka šutera. Takođe stvar na koju bi mogla da se obraća pažnja su i godine.

Simonović završava karijeru, a Kuzmić, Vajt, Kalinić, Lazić i Marković će naredne sezone imati preko 30 godina, dok će Luka Mitrović u toku sezone ući u četvrtu deceniju. U sezoni iza nas Stefan Lazarević je bio igrač koji je malo osvježio tim, a Topić, Gušić i Popović su kao omladinci dobili šansu da zaigraju.

Sada će sasvim sigurno Radonjić birati i neke mlade igrače koje će makar povesti na pripreme, ali će možda i kod dovođenja pojačanja tražiti neke brže i mlađe igrače.

Ali prije svega toga – mora da potpiše novi ugovor. Od toga sve počinje.