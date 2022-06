Bio sam za ABA ligu, ali više nam ne odgovara: Čuveni trener "zagrmio" zbog pravila - Kakva je onda to liga?

Poznati košarkaški trener Vlade Đurović prokomentarisao je slučaj Zlatibora koji zbog propozicija nije mogao da se plasira u ABA ligu.

Poslije svake sezone u ABA ligi priča se o budućnosti takmičenja koje donosi prohodnost ka Evroligi, pa je tako slučaj i ovog ljeta koje je počelo informacijama da hrvatski klubovi žele da napuste Jadran.

Ipak, ako neko može da bude nezadovoljan onda su to srpski klubovi. Crvena zvezda i Partizan igrali su finale, do plej-ina stigao je i FMP, dok su tu još Mega i Borac. Od naredne sezone trebalo je da im se pridruži i Zlatibor kao najbolji tim ABA 2 Lige, međutim zbog ograničenja takmičenja - nisu mogli do elite.

Tako je Zlatibor igrao baraž sa najslabije plasiranim srpskim timom iz ABA lige, što je Borac, iako su Čačani bili daleko od opasne zone, na 11. mjestu na tabeli.

Zbog toga se sve češće postavlja pitanje o nephodnosti ABA lige, a na tu temu govorio je i naš poznati košarkaški stručnjak Vlade Đurović tokom gostovanja u Jutarnjem programu TV Prve. I sam priznaje da je promijenio stav kada je u pitanju Jadranska liga zemalja bivše Jugoslavije.

"Nama bi više odgovaralo da ne igramo ABA ligu, iako tako nisam mislio kada je osnovana", rekao je Đurović.

"Mi ne možemo da imamo više od pet klubova, a eto imali smo Zlatibor koji je bio prvi u ABA 2 ligi i morao je da igra protiv Borca, pa su izgubili i ostali u drugom rangu i to nije korektno prema njima. Naših klubova je šest, računam i Igokeu, u najboljih deset, pa kakva je onda to liga? Zašto da igraju tu ABA 2 ligu kad ne mogu da uđu?", dodao je poznatiko košarkaški stručnjak tokom gostovanja na TV Prva.



Prema aktuelnim propozicijama za narednu sezonu, ABA ligu će činiti pet klubova iz Srbije, tri iz Hrvatske, tri iz Crne Gore, a po jedan iz BiH, Slovenije i Sjeverne Makedonije.