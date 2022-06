To su dva najbolja srpska kluba! Nebojša Čović pričao o finalu i Partizanu, pomenuo i "bezvezni sistem" ABA lige!

Prvi čovjek Crvene zvezde Nebojša Čović govorio je o završnici KLS-a.

Izvor: B92/Screenshot

Košarkaše Crvene zvezde čeka finale domaćeg prvenstva sa FMP-om, a u jako napornoj sezoni crveno-bijeli će sa prijateljskim mečevima dogurati preko 80 odigranih utakmica.

Predsjednik crveno-bijelih Nebojša Čović je povodom završnice sezone gostovao na emisiji "Fokus" na TV B92, a osim što je čestitao Partizanu na pozivnici u Evroligu, osvrnuo se i na finale koje nas čeka.

"Zvezda je dosta umorna, vidjeli ste i na utakmici sa Megom. Ako se ne varam sutra je nama, bez prijateljskih utakmica 74. utakmica. I ako se to bude završavalo u nedjelju 75. a evenutalno ako bude treća to je 76. utakmica u sezoni koja je počela 1. oktobra i koja je imala prekide, 20. dana zbog korone, 20 dana zbog ovog bezveznog sistema ABA lige i plejofa tako da mislim da je sutrašnje finale susret dva najbolja srpska košarkaška kluba u ovom trenutku", naglasio je on.

Ipak, voditelju je upalo u oči to što kao jedan od dva najbolja srpska kluba nije pomenuo Partizan.

"Nek mi zamjere koliko god hoće, ali rezultat u sportu se gleda na terenu. Ali ko igra finale? Recite mi ko igra finale?", odgovorio je Čović.

Bilo je pitanja i o odluci Partizana da ne igra plejof domaćeg prvenstva, a prvi čovek crveno-bijelih je istakao da ne planira da se oglašava po tom pitanju još uvek.

"Ja to još uvijek neću da komentarišem, na kraju krajeva kada se sve završi Crvena zvezda će imati obraćanje javnosti i bićete pozvani na konferenciju za štampu. Tada ćemo objasniti i mnoge druge stvari, od Kupa Radivoja Koraća pa naovamo itd. Ja mislim da je to nešto jako ružno, da je to ponižavanje države i kompletne košarke", dodao je on.

Na kraju se osvrnuo i na 2023. godinu, kada srpska košarka ima veliki jubilej.

"Pred nama su velika iskušenja kada je reprezentativni dio naše košarke u pitanju, a to smo svi mi. Mi sad imamo ovaj prozor, pa Evropsko prvenstvo, pa nastavaka kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo. 2023. godina je jubilarna godina kada je košarka u pitanju, 100 godina košarke u našoj zemlji. Bilo bi dobro da napravimo dobar rezultat na Evropskom prvenstvu, da se kroz Svjetsko prvenstvo kvalifikujemo na Olimpijske igre i naravno da naša dva predstvavnika dobro igraju u Evroligi", naglasio je on.