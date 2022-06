Hrvat opet hvali Partizan - navijači ga zovu u Beograd! "Super Mario" zapalio Grobare

Hrvatski košarkaš Mario Hezonja je bez ugovora, a ponovo je pohvalno pisao o Partizanu.

Izvor: Profimedia

Partizan je u četvrtak dobio specijalnu pozivnicu Evrolige za sezonu 2022/23, tako da se ispunila želja svih navijača, ali i hrvatskog košarkaša Marija Hezonje.

Hezonja je dvije nedjelje prije nego što je donieta odluka o učešću Partizana u elitnom takmičenju i sam apelovao da se crno-bijeli vrate u Evroligu, pošto je oduševljen atmosferom na meču Galatasaraja i Efesa pomenuo da i Partizan ima nevjerovatnu publiku koja mu nedostaje.

"Nedostaju mi timovi sa ovakvim navijačima u Evroligi. Mislim na Galatasaraj, Partizan, Bešiktaš... Stari dobri dani", napisao je Hezonja na Tviteru, da bi se sada ponovo oglasio na temu Partizana i Evrolige.

"Ovo nije ništa novo za njih, oba tima (Partizan i Valensija prim. aut.) bi trebalo da budu stalni članovi Evrolige. Sjajan potez", napisao je Hezonja kao komentar na zvanično saopštenje Evrolige u kome se želi dobrodošlica srpskom i španskom klubu u elitno takmičenje.

Hrvatski reprezentativac je inače mnogo puta hvalio Partizan i svojevremeno je isticao da bi volio da igra za crno-bijele, međutim nije došlo do saradnje i karijera ga je odvela na drugačiji put.

Izvor: MN PRESS

Igrao je za Barselonu, Orlando, Njujork, Portland, Panatinaikos i Uniks, a trenutno je bez ugovora. Spekulisalo se da bi mogao da pređe u Real Madrid, što je sam košarkaš demantovao, dok će njegove poruke sigurno obradovati i navijače Partizana koji ga zovu da pojača tim Željka Obradovića za sezonu u Evroligi, kao što su to učinili i sa Danilom Anđušićem.

"Čitao sam da me Dule Vujošević želi, ali i Barselona, i klubovi iz Grčke i Turske su zainteresovani za mene. Od svih njih Partizan mi je najdraži, čak mi je draži i od Cibone. Takve navijače kakve on ima nema niko. Pred njima moraš da daješ 300 odsto sebe. Uz sve to poznato je kako se u tom klubu radi sa igračima. Bio bi to dobar potez za mene", rekao je u jednom intervjuu hrvatski košarkaš koji je igrao i u NBA.

"Vjerovatno bi mi mnogi zamjerili kada bih se preselio u Beograd, ali to me zaista ne zanima. Tu nas svi otpisuju, misleći da znaju sve, a zapravo ne znaju ništa. Svi smo isti, ljudi od krvi i mesa. Ne znam nijednog Srbina koji je divljak, svi su odlični ljudi".

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!