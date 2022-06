"Rat" Borca i KS BiH! Savez tvrdi: Pehari i medalje uredno poslati, Banjalučani odgovorili: Stiglo na pogrešnu adresu!

Ne stišava se bura nakon finalnog turnira za šampiona BiH u juniorskoj konkurenciji.

Svojevrsni skandal obilježio je finalni turnir za šampiona BiH u juniorskoj konkurenciji.

Na završnoj smotri, održanoj proteklog vikenda, prvomjesto pripalo je igračima Igokee. Na drugoj poziciji završili su košarkaši Sparsa, a na trećoj igrači banjalučkog Borca.

Međutim, nijednoj od tih ekipa na kraju posljednje utakmice nisu dodijeljene medalje!

Naime, banjalučki klub se u nedjelju uveče oglasio saopštenjem, u kojem je oštro kritikovao KS BiH zbog činjenice da mladim košarkašima nisu uručeni ni medalje ni trofeji.

MONDO je tim povodom kontaktirao generalnog sekretara KS BiH Amera Čolana, dok je ovog ponedjeljka bh. kuća košarke objavila dopis u kome se navodi da su "pehari i medalje uredno dostavljeni klubu na adresu na kojoj je prijavljen", te dostavili otpremnuci kurirske službe kao dokaz.

Saopštenje KS BiH prenosimo u cjelosti.

"Povodom saopštenja Košarkaškog kluba Borac Banja Luka, u kojem je Košarkaški savez Bosne i Hercegovine označen kao isključivi krivac zbog toga što na završnici Prvenstva BiH za juniore nisu dodijeljeni medalje i pehari, osjećamo obavezu da iznesemo tačne informacije o tome šta se zaista dogodilo.

Kao što je ranije bilo i najavljeno organizatoru turnira u dvorani Borik, medalje i pehari uredno su dostavljeni u petak, u 10 ujutro. Dakle, dva dana prije nego što su trebali biti dodijeljeni. Postoji i dokumentacija koja to potvrđuje, kao i dokaz da je sve uručeno na adresu Milanu Džajiću, predsjedniku KK Akademija BMP Borac.

Zbog čega gospodin Džajić i odgovorni u KK Borac nisu medalje i pehare stavili na raspolaganje službenom licu KSBiH koje je bilo zaduženo da iste uruči ekipama na kraju završnog turnira za juniore, za nas je misterija.

U svim ostalim mjestima u kojima su proteklog vikenda organizovani turniri za mlađe kategorije – Tuzli, Jablanici i Brčkom – sve je prošlo u najboljem mogućem redu i delegat KSBiH je na kraju takmičenja uručio medalje i pehare. Prethodno su organizatorima turnira također dostavljeni, s tim da su u Tuzli, Brčkom i Jablanici, za razliku od KK Borac, medalje i pehare stavili na raspolaganje službenom licu KSBiH kako bi uopšte mogli biti dodijeljeni najboljim ekipama.

Teško se oteti dojmu da se ovdje radi o izrežiranoj situaciji, koja za cilj ima bacanje ljage na rad KSBiH, jer upravo u takvom maniru je napisano saopštenje KK Borac. Ironija je da upravo pomenuti klub snosi odgovornost za nedodjeljivanje medalja i pehara, jer je iste na vrijeme dobio, a nije postupio kako je trebalo, pritom još druge optužio i iskoristio priliku za obračun sa KSBiH.

U prilogu su otpremnica i prijemni list koji potvrđuje da su medalje i pehari uredno dostavljeni KK Akademija BMP Borac, odnosno Milanu Džajiću", objavio je KS BiH.

MONDO je kontaktirao Milana Đajića, predsjednika Borca, kojem je bh. kuća košarke prvo pogriješila prezime, te označila kao jednog od glavnih krivaca za kompletnu situaciju.

Prvi čovjek kluba istakao je za naš portal da uopšte nije bio nadležan za prijem trofeja medalja, koji, kako tvrdi, nisu isporučeni na navedenu adresu.

"Prvo i osnovno, ja nisam odgovoran za Košarkaški klub Akademiju, pogrešnu su osobu naveli. To je drugo pravno lice. Kao drugo, pehari i medalje uopšte nisu dostavljeni na adresu na kojoj je klub, nego su dostavili na Akvanu, na pogrešnu adresu. Mi smo tek jutros to dobili. Ne znamo zbog čega su to poslali na drugu adresu. Aleja Svetog Save 48 je adresa sportske dvorane Borik, tamo je i registrovan klub, tu su i prostorije KK Akademija Borac. To uopšte nije tu dostavljeno, nego na Akvanu. Nisu nikom čak ni javili da su poslali, naveli su mene, pogrešnu osobu a Aranđel Mišan je predsjednik tog kluba, drugog pravnog lica. Takve stvari se dešavaju, ne znam da li je namjerno ili slučajno. Preuzeli su ljudi na Akvani, ali oni su nama jutros to dostavili u dvoranu Borik. Na pogrešnu adresu je dostavljeno. Vidio sam ja tu otpremnicu koju su objavili, ali je dostavljeno na pogrešnu adresu. Da li je neko iz brze pošte permutovao, to ne znam. Da li je neko ove stvari namjerno uradio ili se desila greška u koracima, to ne mogu da tvrdim sada", poručio je predsjednik Upravnog odbora Banjalučana.

Aranđel Mišan, predsjednik KK Akademija, u izjavi za MONDO navodi da bi gensek Amer Čolan trebalo da zna da je ovaj klub pravno odvojen od Borca i da su, suštinski, u pitanju dva različita kluba.

"Neka, takođe, po kojoj pošti je poslao i da kaže čiji broj telefona je ostavio za kontakt, u skladu sa uobičajenom praksom. Zamislite Savez koji ne zna da su u pitanju dva različita pravna subjekta i koji pogriješi prilikom navođenja odgovorne osobe u klubu", rekao je Mišan.

