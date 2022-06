"Vi to računate, ja ne računam!" Pešića pitali za zlato sa reprezentacijom, on poručio: Bolje dvije velike baklave...

Selektor Svetislav Pešić ponovo je u svom stilu odgovarao na pitanja, a jedna od tema je bila i posljednje zlato naše košarke.

Izvor: Youtube/Jao Mile podcast

Svetislav Pešić je sada drugi put u svojoj karijeri selektor Srbije, a prvi put kada je bio na čelu nacionalnog tima vidjeli smo jednu od najslavnijih epizoda naše reprezentacije.

Prvo je osvojeno Evropsko prvenstvo u Istanbulu, pa Svjetsko u Indijanapolisu i to su posljednja dva zlata srpske košarke. Na pitanje kako se osjeća kao trener koji je donio posljednje zlato nacionalnom timu Pešić je odgovorio da on više ne misli o ranijm uspjesima.

"Ne mogu da se kažem da se odlično osjećam jer je to za mene daleka prošlost. Vi to računate, ali ja to više ne računam", rekao je Pešić u podkastu "Jao MIle" koji vodi njegov nekadašnji košarkaš Mile Ilić.

A onda je Pešić objasnio kakav tačno odnos ima prema velikim rezultatima koje je pravio u prošlosti.

"Ja gledam vrlo jasno na to, pošto ne živim u prošlosti jer još uvijek smatram da imam budućnost onda sam više orjentisan i koncentrisan na ovo što se danas dešava i na ovo što bi trebalo da se desi u budućnosti. Iako znam da će tvoji slušaoci i gledaoci reći šta ti pričaš o budućnosti, ti treba da pričaš o prošlosti", objasnio je trofejni stručnjak.

Ipak, kada neko ima toliko rezultata iza sebe kao Svetislav Pešić, to donosi veliku vjeru u svoj rad.

"Naravno svi uspesi za nas koji još uvijek smatramo da bi još mogli nešto da uradimo predstavljaju jedno iskustvo i ništa više. Da li neko samopouzdanje, sigurno. U sportu je uvijek bolje da pobijediš, bolje se osjećaš. Bolje dvije velike baklave nego jedna mala", našalio se na kraju selektor Srbije.

On je istakao da je sada najbitnije gledati naprijed i pripremiti se za uspjehe u sadašnjosti i budućnosti.

"Ja računam te uspjehe naravno, ali ne živim u tom svijetu. Ne živim u svijetu uspjeha i prošlosti nego gledam šta bi sada mogli da uradimo u ovom momentu, da nam bude bolje da bi opet napravili ako je moguće uspjeh i za nas i za ljude koji nas podržavaju", zaključio je trofejni stručnjak.