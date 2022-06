Radonjić naciljao dva pojačanja - uzima igrača kog žele Zvezda i Partizan!

Prva pojačanja Dejana Radonjića u Panatinaikosu mogli bi da budu Filip Petrušev i Nik Kalates.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/MN Press/Arena Sport

Dejan Radonjić i zvanično karijeru nastavlja u Panatinaikosu. Potpisao je doskorašnji strateg Crvene zvezde dvogodišnji ugovor sa grčkim klubom i pokušaće da ga vrati na staze stare slave.

Već je počeo da radi na stvaranju tima, pa bi tako u klub mogli da stignu Filip Petrušev i Nik Kalates. Srpski centar je želja Crvene zvezde i Partizana, dok je grčki plejmejker na izlaznim vratima Barselone. Grčki mediji prenijeli su informacije oko Filipa, dok litvanski novinari ističu da postoji interesovanje za Nika.

"Idem odmah poslije reprezentacije u Vegas na Ljetnu ligu. Da se priključim Filadelfiji. Mislim da ću poslije toga ima ti bolju sliku o tome gdje ću nastaviti karijeru, da li tamo ili u Evropi. Glavni cilj mi je da igram što više", rekao je Petrušev na okupljanju reprezentacije.

Filip se nije naigrao u Efesu i zbog toga želi što više vremena da provede na parketu. Prije konačne odluke pokušaće da se nametne NBA timovima u Letnjoj ligi.

Sa druge strane iskusni Kalates (33) bi po treći put mogao da obuče zeleni dres. Igrao je za grčki klub u dva navrata (od 2009. do 2012). godine, pa od 2015. do 2020. Sa njima je osvjio i Evroligu 2011. godine kada je na klupi bio Željko Obradović. I on je imao lošu sezonu, sa Barsom nije ostvario zacrtane ciljeve, a Šarunas Jasikevičijus ga ne vidi u svojim planovima za novu sezonu.