KK Partizan nudi poljoprivredno zemljište da riješi dug za porez!

"Uveliko radimo na tome", otkrio je predsjednik Partizana.

Izvor: MN PRESS

Predsjednik KK Partizan Ostoja Mijailović objasnio je da će Partizan riješiti poreski dug od 649,7 miliona dinara tako što će kao kolateral ponuditi poljoprivredno zemljište na sjeveru Srbije.

"Poreski dug Partizana u ovom trenutku iznosi 649,7 miliona dinara. Rješenje ovog problema bi bilo sklapanje ugovora sa državom o reprogramu ovog duga. Kao kolateral ćemo ponuditi veoma vredno poljoprivredno zemljište koje se nalazi na sjeveru Srbije, a već uveliko radimo na tome", rekao je Mijailović za portal "24sedam.rs".

Mijailović je dodao i da se Partizan proteklih 20 godina bori sa poreskim dugovima i da je dolaskom u klub naslijedio poreski dug, kao i mnogo dugovanja prema igračima i radnicima kluba, "koji su do današnjeg dana isplaćeni", naglasio je prvi čovjek crno-bijelih.

U nedavnom obraćanju javnosti, ministar finansija Siniša Mali detaljno je govorio o pomoći države najvećim srpskim klubovima u oba najpopularnija sporta, a tom prilikom otkrio je i koliko duguju za porez.

"Krenimo od košarke, imamo analizu od 2012. do 2022. godine. KK Crvena zvezda je dobila 26 miliona evra, a KK Partizan 24,4 miliona evra. To je izbalansirana pomoć. Zvezda duguje 96,6 miliona dinara, a Partizan 649,7 miliona dinara. Ako im ne pomognete to je veliki problem, a vidite koliko duguju...", rekao je Siniša Mali.