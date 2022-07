Gensek KS BiH Amer Čolan: Tražili smo pozajmice od komercijalnih banaka za Eurobasket i Svjetsko prvenstvo!

Amer Čolan, generalni sekretar Košarkaškog saveza Bosne i Hercegovine, otkrio je da postoji još jedan način da Savez osigura finansijska sredstva za bh. reprezentaciju.

Izvor: FENA

Zbog katastrofalne finansijske situacije, KS BiH je u saopštenju naveo da je upitan nastup reprezentativnih selekcija na predstojećim takmičenjima, uključujući i nastup seniorskog tima "zmajeva" na Eurobasketu.

KS BiH se nalazi se u škripcu, a izlaza gotovo da nema. Međutim, Amer Čolan, gensek Saveza,e u izjavi za "N1" istakao je da postoji još jedna opcija.

"Mi smo aplicirali kod naših komercijalnih banaka da pokušamo napraviti neku pozajmicu da ovaj prvi val troškova, gdje moramo kupovati karte i rezervisati smještaje za Evropsko prvenstvo i Svjetsko prvenstvo, da to pokrijemo. Čekamo odgovore od njih. Već smo poslali dopise i zovemo poslovne subjekte da nam pomognu i da pokušamo s njima nešto da uradimo", rekao je Čolan.

U pomoć Savezu uključila se i australijska dijaspora, kada je u pitanju ženska košarkaška reprezentacija BiH.

"Australijska dijaspora je već uz aplikaciju 'Go fund me' prikupila određeni iznos sredstava, gdje će oni pokriti taj smještaj koji je potreban u Australiji. Čak će pokušati da nađu i nekog sponzora, jer mi kroz Mundobasket imamo mogućnost reklamiranja nekih kompanija kroz sponzorski dio reklame na leđima i šorcevima dresova. Do ovog momenta nismo našli zainteresovanu stranu, ali pokušavamo".

Generalni sekretar Košarkaškog saveza BiH na kraju je istakao da sve to ne rješava problem sistema finansiranja državnih sportskih saveza, koji u svojoj suštini predstavljaju državu, a ne dobijaju značajnija sredstva kako bi mogli opslužiti sve potrebe svih državnih selekcija.

(mondo.ba)