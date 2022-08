ANKETA - Teo otpao, Pešić šokirao Srbiju? Šta mislite o odluci selektora - da li "orlovi" mogu bez kapitena?

Svetislav Pešić je donio odluku koja će potencijalno "podijeliti" Srbiju. U svakom slučaju - izazvaće veliki potres.

Izvor: MN PRESS

Odjeknula je vijest u srpskoj javnosti - selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav "Kari" Pešić donio je odluku da "precrta" sa spiska nacionalnog tima dosadašnjeg kapitena Miloša Teodosića!

Poslije 15 godina od debija na velikim takmičenjima u dresu Srbije, Teodosić će propustiti Evropsko prvenstvo usljed u svakom slučaju hrabre odluke selektora koja će, kako stvari stoje, podijeliti Srbiju.

Kako nezvanične informacije govore, Pešić neće računati na Teodosića tokom dvije kvalifikacione utakmice za Mundobasket krajem avgusta, kao ni za Evropsko prvenstvo od 1. do 18. septembra.

Biće to prvi put poslije 16 godina da Teodosić propušta akcije nacionalnog tima na nekom velikom takmičenju, a da je zdrav. To znači i da će Srbija ovog ljeta dobiti novog kapitena, ali biće zanimljivo čuti i reakcije košarkaške javnosti u Srbiji, jer je u pitanju jedan od najvećih igrača u istoriji srpske košarke i "plej" koji je ostavio neizbrisiv trag nacionalnom dresu. Uz sve to, minule sezone je u dresu Virtusa osvojio Evrokup i pokazao da i sa 35 godina i dalje igra na visokom nivou.

Da čujemo vaše mišljenje - šta vi mislite o odstranjivanju Miloša Teodosića iz reprezentacije?