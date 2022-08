Teo uvijek bio tu, ali sad mora da ode! Srpski vođa koji nikad nije rekao NE – ali više nema mjesta u reprezentaciji!

Srbija će bez dugogodišnjeg kapitena igrati na Evropskom prvenstvu.

Šokantna vijest stiže iz redova košarkaške reprezentacije koja se ovih dana priprema za Evropsko prvenstvo. Nezvanično, selektor Svetislav "Kari" Pešić precrtao je Miloša Teodosića, a ta informacija odmah je podijelila košarkašku javnost u Srbiji!

Još se čeka zvanična odluka selektora, ali je sve izvjesnije da će ovo biti prvo ljeto u posljednjih 15 godina tokom kojeg je Miloš Teodosić zdrav, a nije dio nacionalnog tima. Iskusni košarkaš koji će u i u narednoj sezoni dres Virtusa bio je seniorski reprezentativac Srbije punih 15 godina!

Još od 2007. godine, kada ga je kao jednog od najtalentovanijih juniora u zemlji Zoran "Moka" Slavnić prekomandovao u A selekciju, reprezentativna okupljanja bez momka iz Valjeva bila su gotovo nezamisliva. Bio je jedan od najvažnijih vojnika u četi Dušana Ivkovića, pod komandom Aleksandra Đorđevića osvojio je najvažnije medalje, ali i njegov odnos sa selektorima nije uvijek bio sjajan.

"Teo umire u svojoj narcisoidnosti", umio je da izjavi Slavnić, čovjek koji ga je svojevremeno "gurnuo u vatru". Često se moglo čuti kako legendarni Moka nije zadovoljan Miloševim razvojem, smatrao je da Teodosić kasni u sazrijevanju i da bi to u narednim godinama Srbiju moglo skupo da košta. Pogotovo zbog delikatne pozicije na kojoj igra...

Pogledajte detalje Teove karijere u dresu Srbije:

Ipak, nije bilo tako. Nakon kraha koji su Mokini "Moskitosi" doživjeli u Španiji 2007. godine, Miloš Teodosić je preuzeo lidersku ulogu ekipe. Već na tom turniru Slavnić je "promijenio krv" timu i na turnir poveo samo dvojicu igrača starijih od 24 godine - svjetske šampione iz Indijanapolisa, Marka Jarića i Milana Gurovića.

Dvije godine kasnije, na klupi nacionalnog tima bio je Duda Ivković, a po terenima u Poljskoj "plesao" je Miloš Teodosić. Novi lider srpskog tima odigrao je 33 minuta, uz 32 poena, na polufinalnom meču protiv Slovenije. Srbija je nakon produžetka stigla do finala i prve medalje za nacionalni tim poslije sedam godina i pomenutog Indijanapolisa.

Djelovalo je da se Srbija oporavila i da će u narednim godinama medalje ponovo postati svakodnevica!

Uslijedila je čuvena trojka preko Horhea Garbahose u Turskoj - zatim i krađa o kojoj nećemo sada - pa srebro sa Svjetskog prvenstva 2014. godine na kojem je Teodosić bio najbitniji srpski igrač. Igru reprezentacije organizovao je i dvije godine kasnije na Olimpijskim igrama, što iz ove perspektive djeluje kao posljednji bljesak u nacionalnom timu. Uslijedile su godine problema i mučenja, zatim voema bolan beogradski poraz od Italije, kao i precrtavanje sa spiska za Evropsko prvenstvo koje se igra ovog ljeta.

Da li je opravdano, tek će se govoriti u narednim mjesecima. Za sada ostaje utisak da je prema dugogodišnjem kapitenu i čovjeku koji je 15 godina proveo u nacionalnom timu moglo da se postupi malo blaže. Mada, zna Miloš Teodosić koliko je reprezentacija velika i veća od bilo koga u njoj. Učio je to od legendi srpske košarke, između ostalog i Dude Ivkovića čije je tajm-aute često znao da obogati psovkama koje razmrdaju saigrače, a tako su karakteristične za rođene lidere.

"Znate zašto Teodosić ima slabije lateralne kretnje? Ima velika mu*a, pa mu smetaju. Udaraju o parket i sprečavaju ga da se pomjera lijevo i desno", ispričao je Ivković, jedan od najvećih evropskih trenera čelnicima Olimpijakosa, kada su pokušali da mu ukažu na mane srpskog plejmejkera.

Kao reprezentativac Srbije i Crne Gore Miloš Teodosić osvojio je zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu za igrače do 16 godina 2003, kao i zlatnu medalju na Evropskom prvenstvu za igrače do 18 godina 2005. u Beogradu. Sa reprezentacijom Srbije do 20 godina Teodosić je 2007. godine osvojio zlato na Evropskom prvenstvu za igrače do 20 godina.

Istog ljeta dogodio se njegov seniorski debi u nacionalnim timu, a zatim i tri srebrne medalje koje je osvojio u narednih 15 godina - 2009. godine na Evropskom prvenstvu, 2014. godine na Mundobasketu i 2016. godine na Olimpijskim igrama u Rio de Žaneiru.