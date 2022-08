Nek se zapitaju što djeci nisu dali u reprezentaciju! Predrag Danilović dočekao "orliće" s medaljama: Biće vam najdraže

Poslije osvajanja trećeg mjesta na Eurobasketu, bronzani "orlići" dočekani na svečanom prijemu u Košarkaškom savezu Srbije. Predsjednik Saveza Danilović podsjetio je i na one koji nisu bili u timu.

Izvor: MN PRESS

Juniorska reprezentacija Srbije vratila se u Beograd iz Izmira, gdje je u nedjelju osvojila bronzanu medalju na Evropskom prvenstvu, pod vođstvom selektora Vladimira Đokića.

Sjajne "orliće" u svečanoj sali Košarkaškog saveza Srbije u Sazonovoj ulici dočekao je predsjednik Saveza Predrag Saša Danilović i čestitao košarkašima i stručnom štabu i medalju i izboren plasman na Svjetsko prvenstvo za igrače do 19 godina, koje je na programu sljedećeg ljeta.

"Želim da vam se od srca zahvalim! Znamo kakvu radost i sreću osjećate, znam da ste na neki način bili hendikepirani, žao mi je zbog te djece kojima roditelji, menadžeri i vodeći ljudi u klubovima nisu dozvolili da igraju za ovu reprezentaciju. I zbog njih mi je žao što nisu mogli da osjete ovo što vi osjećate, pa neka se ti ljudi zapitaju zbog čega su to uradili… Ali, toliko o tome, to ne treba da kvari vaš ponos na ono što ste uradili", rekao je na početku obraćanja Danilović.

Legendarni as srpske i evropske košarke donio je sa nacionalnim timom mnogo odličja u Beograd i zna koliko su Đokićevi igrači ponosni i uzbuđeni.

"Vaše sam godine imao davno, znam kako je to kada se osvoji medalja u tim godinama… To će vjerovatno da vam bude jedna od najdražih medalja. Puno sreće u daljem radu, želim vam sve najbolje. Naravno, velike čestitke stručnom štabu, na čelu trenerom Đokićem i Krstićem… Stvarno sam iskreno srećan, jer sam bio u vašim godinama, u vašoj situaciji i znam koliko vam to znači. Čestitam vam još jednom!", poručio je predsjednik KSS Predrag Danilović.