Istorijski potez Njemačke: Povlače dres Dirka Novickog!

Dirk Novicki će postati prvi čovjek kome je povučen reprezentativni dres.

Dirk Novicki je toliko veliki da će mu i reprezentacija povući dres! Dalas je već povukao iz upotrebe dres sa brojem 41, a pred Eurobasket čija se završnica održava u Njemačkoj reprezentacija će mu odati istu počast.

Najbolji košarkaš u istoriji te zemlje nosio je broj 14 u nacionalnom timu, a od 1. septembra to više niko neće moći da uradi. Na meču Njemačke i Francuske u Kelnu 14-ica ide u istoriju.

Ovo je istorijski potez, pošto će Dirkova 14-ica biti prvi dres reprezentacije koji će neko povući iz upotrebe. To po ranijim pravilima FIBA nije bilo moguće, jer su jedini dresovi koji su bili u opticaju bili dresovi od broja 4 do broja 15 i povlačenje nekog broja jednostavno nije bilo moguće

"Osjećao se i više nego počastvovao kada mi je ova ideja predstavljena od strane Košarkaškog saveza Njemačke.To je bilo lijepo iznenađenje i veoma sam uzbuđen zbog onoga što će se desiti u Kelnu. Kao ambasador FIBA Eurobasketa jedva čekam utakmice i sjajne timove i nadam se da će navijači u Kelnu i Berlinu ispuniti arene sjajnom atmosferom", rekao je Novicki.

Dalas je njegov dres povukao u januaru, a sada će to uraditi i Njemačka sa kojom je osvojio bronzu na Svjetskom prvenstvu 2000. godine kao i srebro u Beogradu na Evropskom prvenstvu 2005. kada je bio MVP takmičenja.

"Ako neko to zaslužuje to e Dirk. On je uvijek želio da igra za Njemačku i na 153 odigrana meča pružio je sjajne partije", rekao je Ingo Vajs, predsjednik KS Njemačke.

