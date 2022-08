Samo ti jave - pogodili su ga snajperom u glavu! Svetislav Pešić progovorio o poznanstvu sa Đinđićem, Kosovu i ratu!

Selektor Srbije Svetislav Pešić prisjetio se ratnih devedesetih i svojih uspomena u vrijeme kada je grad u kome je proveo najljepše godine gorio u vatri rata.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/Profimedia

Selektor reprezentacije Srbije Svetislav Pešić je u velikom intervjuu za "Nedeljnik" govorio o šansama srpskog tima na Eurobasketu, ali i o svojim uspomenama na sukobe devedesetih godina u bivšoj Jugoslaviji.

Iako Piroćanac, on je punu igračku, ali i trenersku afirmaciju stekao u Bosni. Došao je u Sarajevo 1971. godine u Bosnu kao igrač i ostao u klubu sve do 1987. godine. Tada, u vrijeme kada je Jugoslavija već počela da se lomi i razdvaja, Pešić ističe da nije otišao zato što je predosjetio ratove, već iz profesionalnih pobuda.

"Ni slučajno. Ja uopšte nisam bio u tom svijetu. Nisam ja 1987. godine otišao iz Sarajeva zato što mi je bilo loše, naprotiv, bilo mi je super, ali je to bio profesionalni izazov. Mi smo dolazili iz Njemačke ovdje svake godine. I kada smo se vraćali dolazili smo u Sarajevo. Ja sam tamo živio. Moj sin Marko je završio školu tamo, on je sa 11 godina otišao iz Sarajeva. Niko nije mogao da pretpostavi šta će se dogoditi u tom gradu", ispričao je za "Nedeljnik" Pešić.

On je istakao da probleme koji su opterećivali Srbiju i region nije mogao da nasluti, a s obzirom na deceniju i po provedenu u Sarajevu sukobi u tom gradu su mu odnijeli i neke drage ljude.

"Kosovo? To mi uopšte nije bilo u glavi da će biti neki problem. Ja to nisam mogao da doživim na isti način kao ljudi koji su bili ovdje. Naravno, doživljavali smo na neki drugi način. Izbjeglice, dolazak velikog broja ljudi u Njemačku, a onda vijesti o prijateljima koji ginu na ulici. Samo ti iz Sarajeva jave: taj i taj je pogođen snajperom u glavu. Moja supruga je iz Sarajeva, kao i njena porodica. Moja tašta je tri zime bila zatvorena u gradu, nisu je pustili da izađe iz Sarajeva", ispričao je Pešić.

On se nakon Bosne obreo u Njemačkoj gdje je prvo šest godina bio selektor, a onda je do 2000. godine radio u Albi. U to vrijeme imao je nekoliko susreta sa Zoranom Đinđićem koji je jedno vrijeme živio u Njemačkoj.

"On je dolazio u Frankfurt, družio se sa mojim velikim prijateljem Nikolom Stankovićem koji je bio direktor Hemofarma za Evropu. Ne mogu da kažem da smo se družili, ali sreli smo se. I kada sam postao selektor 2001. godine on na je dosta pomogao kao premijer. Bio je sa reprezentacijom u Istanbulu 2001. godine, dosta nam je značila ta pomoć", dodao je Pešić.