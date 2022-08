Dončić se prišuljao Muriću sa leđa pa se čuo vrisak! Luka "pecka" saigrače, najviše voli pred kamerama (VIDEO)

Luka Dončić je najraspoloženiji u reprezentaciji Slovenije.

Izvor: Twitter/Basketnews_com/Screenshot

Košarkaška reprezentacija Slovenije je aktuelni branilac trofeja na Eurobasketu, ujedno i prvi favorit za titulu i ove godine, a to nije samo zbog odličnih košarkaša koje imaju u svojim redovima, nego i zbog atmosfere.

Čini se da u reprezentaciji Slovenije vlada porodična atmosfera i da je za to najviše zaslužan Luka Dončić. Bez obzira na to što se radi o jednom od najboljih košarkaša današnjice, to ne znači da je "digao nos" po dolasku u državni tim, nego uživa u svakom trenutku provedenom sa saigračima.

Dončiću je posebno interesantno da "pecka" svoje saigrače dok daju intervjue, ali pošto su to na svojoj koži "osjetili" i Edo Murić i Jaka Blažič, ostali će morati da budu oprezni.

Najviše ipak voli da se šali sa Murićem kome je polako sipao vodu po vratu, zbog čega je košarkaš Cedevite i vrisnuo.

Pogledajte!