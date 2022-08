Evroliga se oglasila zbog Partizana - ovih 5 mečeva ne smijete da propustite!

Iz elitnog takmičenja stigla zanimljiva objava. Ovo su mečevi crno-bijelih od kojih oni najviše očekuju...

Partizan se vratio u Evroligu. Dobio je srpski tim specijalnu pozivnicu i ponovo će biti dio elite poslije osam godina čekanja. Tim povodom stigla je jedna zanimljiva objava.

Objavljena je lista od pet utakmica ekipe Željka Obradovića, koje po njihovom mišljenju, ne treba propustiti. Od ovih mečeva ljudi iz najjačeg elitnog takmičenja očekuju najviše kada su crno-bijeli u pitanju.

Na listi se nalaze utakmice sa Armanijem, Crvenom zvezdom, Efesom, Barselonom i Panatinaikosom. Imali su zanimljivo obrazloženje o svakoj od tih utakmica i zbog čega je baš taj meč na njihovoj listi.

ARMANI (18.10, 20.45 časova)

"Prve dvije utakmice Partizan igra na gostovanju, pa je meč u trećem kolu sa Armanijem prvi u beogradskoj 'Areni'. U Evrokupu je Partizan imao skor 8:0 kod kuće u ligaškom dijelu takmičenja i sugrno će to želeti da ponove. Poslije Olimpije iz Milana u četvrtoj i petoj rundi igraju sa Vuirtusom i Žalgirisom, tako da imaju šansu da dobro započnu sezonu kod kuće", stoji u obrazloženju, a za italijanski tim je potpisao i Bili Beron.

DERBI SA ZVEZDOM (8.12, 20.30)

"Kada je objavljen kalendar svi navijači Partizana prvo su pogledali kada se igra vječiti derbi. Prvi duel ovih rivala na programu je u 12. kolu i tada će crno-bijeli biti domaćini. Uvek postoji velika tenzija kada ovi timovi igraju i sigurno je da će crno-bijeli željeti da dobiju prvi evroligaški duel. Dodatni motiv svakako bi mogao da bude i poraz u finalnoj seriji ABA lige od prošle sezone."

EFES (16.12, 20.30)

"Partizan će 16. decembra dočekati Efes, aktuelnog šampiona Evrope. Očekuje se dobra atmosfera, posebno pošto goste predvodi srpski superstar Vasilije Micić koji je igrao za Zvezdu. Ukoliko Partizan uspije da pobijedi tim koji je favorit za treću uzastopnu evropsku titulu, mogao bi da dobije dodatno samopouzdanje."

POVRATAK VESELOG (28.3, 20.30)

"Nekadašnji igrač Partizana Jan Veseli je prešao iz Fenerbahčea u Barselonu i to je jedan od najvećih transfera ovog ljeta. Igrao je za Partizan tokom tri sezone, od 2008. do 2011. i sa njim je tim stigao do fajnal-fora 2010. godine. Dobiće sigurno ovacije u 'Areni' i meč u 31. kolu takmičenja mogao bi da bude veoma važan za plej-of trku."

ZA KRAJ - PAO (14.4, 20.30)

"U posljednjem meču ligaškog dijela Evrolige Partizan će dočekati Panatinaikos i taj meč ima veliki značaj za oba tima. Obradović je proveo 13 godina u grčkom klubu, osvojio je pet titula i uvijek će imati posebno mjesto u srcima navijača. Uz to je iz ovog kluba stigao kapiten Janis Papapetru koji je četiri godine bio deo tima. I jedni i drugi će željeti da završe sezonu na dobar način, posebno pošto bi potencijalno i ovaj meč mogao da bude važan za plej-of", zaključuje se u objavi Evrolige.

Podsjećanja radi, Panatinaikos od ove sezone vodi doskorašnji trener Crvene zvezde Dejan Radonjić.