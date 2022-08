Legendarni as se oglasio: Zašto Vasa i Miloš ne mogu zajedno!?

Bivši igrač Željko Rebrača pričao je o situaciji u reprezentaciji i odluci Pešića da precrta Teodosića.

Miloš Teodosić poslije 15 godina neće igrati za reprezentaciju, Svetislav Pešić ga je precrtao iz tima za Eurobasket. Ta odluka izazvala je reakciju javnosti, pa je o tome pričao i Željko Rebrača.

Proslavljeni košarkaš dao je svoj sud o cijeloj situaciji, odluci selektora, pričao je i o Nikoli Jokiću, izostanku Bogdana Bogdanovića, šansama za evropsko zlato...

"Odluka je iznenadila. Teodosić već 15 godina igra za reprezentaciju, kapiten je, čudno je. Urađeno je malo nespretno. Pešić je odlučio, ima sva prava da to uradi", rekao je Rebrača tokom gostovanja na TV "Prva".

Selektor Pešić je na nedavnoj konferenciji objasnio svoje razloge za takvu odluku. Međutim, ono što je Željku zasmetalo jeste što se predugo čekalo na to obraćanje i što je javnost imala oko nedelju dana da spekuliše o mnogim razlozima.

"Ne mogu da kažem ni da je jasno ni da je logično. Ne znam šta je sve pozadina. Na osnovu objašnjenja, možda bude pozitivna reakcija na tim. Ako ne bude uspjeha, biće kritika. Sa Teom je moralo to drugačije da se odradi. Moralo je malo brže, drugačije, sedam dana se komentarisalo, čekalo se na Pešića."

Pešić je između ostalog tokom obrazloženja istakao da "Teodosić nije bekap igrač i da ima bolje opcije za tu poziciju."

"Neko ko stalno startuje, pa ulazi sa klupe, nije isto. To je interni dogovor, da li je mogao ili nije. Ako se Teo slaže da ulazi sa klupe, da, to je okej. Volio bih da ga vidim u ekipi stalno. Imali smo Saleta Đorđevića 1998. godine koji je bio povređen, pa nam je donio pobjedu protiv Argentine. Trener vidi drugačije, odgovornost postoji, neće biti lako. Selektor je odlučio, ima pravo na to, poznaje tim najbolje. Vidjeće se na kraju sve ako ne bude rezultata.

Postoji dosta problema na poziciji organizatora igre, Aleksa Avramović je povrijeđen i male su šanse da zaigra na EP, Bogdana Bogdanovića takođe neće biti zbog povrede. Praktično će sve zavisiti od Vasilija Micića u tom segmentu.

"Nama fali Bogdanović koji nam mnogo znači, biće teško Miciću da sam iznese sam sve to. Nedović bi tu mogao da pomogne, videćemo šta će biti sa Avramovićem. Ovakva odluka može da ode u dva pravca, nekoga može da razbudi i da ujedini tim, teško je prognozirati. Vidjećemo kako se se hemija napraviti. Bjelica je povrijeđen, sa Milutinovim nije sjajna situacija. Jokić je tu koji može da ih ujedini. Nikola bilo kojoj ekipi daje neverovatno sampouzdanje, drugi su tu da se dokažu. Mi smo te 1998. godine otišli na Svjetsko prvenstvo u Atini da budemo osmi-deveti, pa smo osvojili."

Nekadašnji centar i čovjek koji je igrao u NBA ligi (Detroit, Atlanta, Klipersi), stao je i u odbranu Pešića. Podsjetio je da popularni Kari ima rezultate iza sebe i da mu treba vjerovati.

"Osvojio je posljednje Evropsko i Svjetsko prvenstvo. On je jedan od najboljih naših trenera ikada i moramo da mu vjerujemo. Na nivou reprezentacije postoji sujeta i ego, to je normalno, nije lako to raditi. Znam kako je recimo Obradović radio u takvim situacijama u ovoj konkretnoj situaciji, ne znamo šta je tačno bilo, možda je odluka ispravna. Moje mišljenje je da je urađeno nespretno, ako je pristao da bude na klupi, voleo bih ga. Ne znam zašto Micić i Teodosić ne bi mogli da igraju zajedno."

Osvrnuo se Željko i na razlike igranja u klubu i reprezentaciji, pa je pričao i o šansama "orlova" u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Tamo su pobjede imperativ, posebno u prva dva meča sa Grčkom i Turskojm.

"Kada se uđe u nacionalni tim, to je drugačije od kluba. Svako je tu sposoban da postigne 30 poena, ali su uloge u reprezentaciji drugačije. Tamo se drugačije radi. Istorija je pokazala da u reprezentaciji treba da igra 12 igrača koji najviše odgovaraju. Vidjećemo u meču sa Slovenijom gde smo i šta možemo da uradimo. Imamo odličnu ekipu, ali bih rekao da su ostale jače. Govorim tu o Grcima, Turcima, neće biti lako sigurno. Moramo da dobijemo svih šest u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo."

Poslije tih mečeva slijedi put u Prag i Eurobasket. Tamo je Srbija u grupi D sa Češkom, Poljskom, Finskom, Izraelom i Holandijom.

"Svi igraju košarku, ne poznajem sve reprezentacije toliko dobro. Ako želimo nešto više da uradimo grupu možemo da prođemo, pa da idemo dalje. Sve utakmice treba da idemo da dobijemo, kiks može da se desi, ali grupa mora da se prođe ako želimo medalju. Pristup mora da bude takav, ne smije da bude kalkulisanja."

Na kraju je nekadašnji as govorio i o mladim igračima koji sanjaju o dresu reprezentacije. Zbog odluke Oklahome i Majamija Pešić ne može da računa na Alekseja Pokuševskog i Nikolu Jovića, a Željko je pričao malo i o budućnosti srpske košarke.

"Naš osnovni problem je baza, dosta slabo se radi sa klincima, znam to i kroz svoju akademiju. Sva ta djeca hoće da igraju u NBA ligi, nisu dovoljno svjesni koliko je to daleko. Nije samo poenta obući Lebronove patike i da misle da je to dovoljno, moraš da izađeš na teren i da ubaciš 1000 šuteva. Mora da se radi individualno sa njima i da se priprema ono što stiže. Ima potencijala naravno, treba da se radi sa njima, trenutno nemamo te vrhunske kao recimo Jokić i Teo, što ne znači da neće biti za dve godine. Moramo da edukujemo sve i roditelje, mora da se radi, sada razmišljaju drugačije nego tih devedesetih, ono što se ne mijenja jeste trening", zaključio je Rebrača.