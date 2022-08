Ležao sam kod kuće, tijelo mi je drhtalo: Miloje shvatio da ga čeka bolest ili povreda! "Priče o Draženu nas uništile!"

Nekadašnji košarkaš, a sada jedan od trenera u stručnom štabu NBA šampiona poredio je fizičku pripremljenost košarkaša u periodu kada je igrao i danas.

Svojevremeno je Dejan Milojević bio jedan od najdominantnijih visokih igrača evropske košarke, ali njegova karijera nije potrajala koliko se očekivalo. Iako je i u poznim igračkim godinama mogao da bude na terenu samo zahvaljujući svojoj košarkaškoj inteligenciji, Milojević je već sa 32 godine odlužio da se penzioniše.

Teške povrede oba koljena natjerale su ga da patike okači o klin. Kada sada vrati film, uzrok za to pronalazi u pričama o Draženu Petroviću i njegovom napornom načinu treninga. Taj sistem "lomio" je mlade igrače, koji su prelazili granicu da bi kopirali jednog od najboljih u Evropi svih vremena. Tako je u Dražena gledao i Dejan Milojević...

Čovjek koji je zaslužan za nevjerovatan uspon Nikole Jokića trebalo je 2009. godine da po drugi put u karijeri obuče dres Partizana, zbog povrede koljena nije se vratio na parket. Milojević je želio da u crno-bijelom dresu okonča profesionalno igranje košarke, ali se za to nisu stekli uslovi. Djelimično i zbog načina na koji su se u vrijeme kada je on bio profesionalac igrači pripremali za sezonu.

"Otišao sam u penziju sa 32 godine, shvatio sam da mi je tijelo pred raspadom. Tokom posljednjih deset godina bavljenja trenerskim poslom svhatio sam koliko smo toga pogrešno radili. Ako pričamo o fizičkoj spremi, svi ti kilometri trčanja su bili potpuno besmisleni. To nisu funkcionalne stvari koje košarkaš radi na utakmici. Obilazili smo Kopaonik nekoliko puta. Ovdje imamo sjajne kondicione trenere, pričam sa njima koliko je besmisleno šta se nekada radilo. U Beovuku ‘95. godine imao sam pripreme na Kopaoniku 21 dan, bez lopte, tri treninga dnevno. Čemu to? Trčiš ujutru, popodne i uveče, trčiš od jutra do sutra one silne kilometre. Koliko su igrači sada spremniji nego mi što smo bili i sa manje bolova. Bilo je - ako ne možeš, ti nisi dovoljno čvrst karakter", istakao je Milojević i dodao:

"Dražen Petrović je mnogo uradio za košarku i jedan je od najboljih igrača ikada, nemam dilemu. Ali sve te priče i legende koje su o njemu kružile su uništile nas poslije. Bilo je priča da je Dražen trenirao osam sati dnevno. Da li jeste, da li nije - ne znam. Ali, ja sam tada sebi rekao - ako može Dražen, mogu i ja. I stvarno sam trenirao 8-9 sati dnevno jedno tri mjeseca. Jedan trening je bio teretana, drugi individualni i još dva timska. Tako sam gurao jedno dva mjeseca i raspadao sam se. Nisam mogao da priznam sebi da ne mogu nešto što Dražen može. U jednom trenutku sam ležao kod kuće i drhtalo mi je tijelo. Tada sam shvatio da ću da se razbolim ili povrijedim. Nije bilo normalno šta smo mi nekada radili. Dobra stvar svega toga je što su samo karakterno najčvršći to mogli da prođu. Moguće je da su tada otpali ljudi koji nisu bili karakterno najčvršći, ali bi napravili karijere. Zaista mislim da Nikola Jokić tada ne bi postao ovo što je postao. On to ne bi radio. Bilo bi – alo bre, idem kući da jašem konje, mene ovo ne zanima".