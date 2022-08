Ja sam apsolutno miran, znam da ćemo to da pogađamo! Srbija promašivala, a Kari Pešić je siguran da će šutevi da ulaze!

Selektor Srbije Svetislav Pešić je i pored poraza bio zadovoljan onim što je vidio od svog tima u meču sa Slovenijom.

Izvor: Sport klub/Screenshot

Selektor Svetislav Pešić je poslije poraza Srbije od Slovenije nakon produžetka istakao da je utakmica ispunila sva očekivanja i da su njegovi igrači dali svoj maksimum u ovom momentu.

On je naglasio da je teško pokriti u odbrani sve šutere protivničkog tima, ali da je za ovaj momenat priprema to u Ljubljani odrađeno na zadovoljavajući način.

"Ovo je pravi spektakl, puna dvorana, korektno navijanje. Momci su dali u ovom trenutku maksimum i prikazali veliku borbenost. Bilo je tu dobrih stvari, ali teško je igrati protiv Slovenije. To je ekipa koja uglavnom igra sa četiri otvorena igrača, sa izuzetno dobrim šuterima i zatvoriti sve te rupe u odbrani, mislim da smo to veoma dobro radili". počeo je Pešić.

Ipak naglasio je da je uvjeren da će kako pripreme budu odmicale kondicija biti na većem nivou, a sa njom će doći i veći procenti šuta.

"Teško je to odigrati u odbrani, a to te onda košta u nogama i nemaš dovoljno snage u napadu,. a mi nemamo još uvijek te igračke kondicije. Mi smo promašili neke penale, neke otvorene šuteve i ja sam tu apsolutno miran jer znam da ćemo čim dođemo u ritam utakmica da će to naši igrači da pogode", jasan je bio Pešić.

Posebno je bio zadovoljan odbranom i napadom u tranziciji, ali još uvijek Srbija ima mnogo da radi na igri "pet na pet".

"Ta odbrana u tranziciji je ključ igre. Što manje primiš koševa iz tranzicije povećavaš svoje samopouzdanje, a smanjuješ samopouzdanje protivnika. Mi smo dali puno koševa iz tranzicije, više nego oni, ali teško je sa njima da se igra pet na pet. Dobro smo trčali, dobro smo se branili, ali problem smo imali jer su fantastični na lopti, igraju sa četiri ugla, individualno su svi napadači i to dosta košta snage u nogama, zatvoriti svaki prodor prema košu, stići na svkai šut. To će se sigurno popraviti, a samim tim će se popraviti i procenat šuta", dodao je on.

Selektor Srbije poželio je protivniku sve najbolje u nastavku priprema i na narednom Eurobasketu.

"Malo fali i ritam utakmica i svježine jer smo mi puno trenirali tako da naravno čestitke Sloveniji i naravno želim Sloveniji sve najbolje i na narednim utakmicama", završio je Pešić.