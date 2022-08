Nismo kao Slovenci, oni kao da su iz iste ulice: Svetislav Pešić objasnio šta Slovenija ima, a šta Srbija još stvara!

Selektor Srbije Svetislav Pešić je istakao da je glavni problem ovog tima Srbije to što tim nije uigran.

Srbija je poslije produžetka i 45 minuta košarke poražena od Slovenije u prvom zvaničnom meču na pripremama za Eurobasket i za nastavak kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo,

Selektor Srbije Svetislav Pešić se poslije ove utakmice osvrnuo i na naredne mečeve na turniru koji slijedi u Njemačkoj i istakao da su upravo utakmice za uigravanje najpotrebnije timu u ovom momentu.

"Ogromna su očekivanja od tih mečeva sa aspekta da bismo mi puno igrali i to je za nas kec na jednu veliku desetku. Baš nam trebaju te dvije utakmice, siguran sam da dolaze u pravo vrijeme. To će biti sve dobre ekipe, Italija i Njemačka i nama treba malo uigravanja", počeo je Pešić.

Potom je istakao da se na utakmici sa Slovenijom vidjela razlika upravo u tome što je tim domaćina uigran. Toliko se dobro Slovenci znaju da izgledaju kao ekipa iz iste ulice!

"Dugo ova ekipa nije bila zajedno. Mi nismo kao vi Slovenci. Ova ekipa djeluje ponekad kao da su svi iz iste ulice, da su došli zajedno na trening, na ručak, pa na utakmicu. A mi smo prvi put zajedno, treba nam malo vremena, ali radili smo sjajno i iskoristićemo te dvije utakmice da se pripremimo za Grčku i Tursku", naglasio je selektor Srbije.

Vidjelo se na terenu, ali i na klupi koliko su željeli košarkaši Srbije pobejdu, a to je samo početak građenja jednog timskog duha.

"Ja kažem koje su danas prednosti Slovenije. Mi znamo da nama treba puno vremena u svakom smislu, To pravljenje tog timskog duha je dio svakodnevnice u ekipi, ali najbitniji je teren i igrači su ovih 14 dana bilo veliko zalaganje igrača, dobro su trenirali. Stigao je malo i umor, ali to je i normalno. Raduje me što su svi zajedno što se druže zajedno i to bi svaki trener poželeo", naglasio je selektor.

Centar Srbije Dušan Ristić odigrao je odličan meč, a na kraju je istakao da je tim iza sebe ostavio kvalitetnu utakmicu.

"Smatram da smo odigrali jednu kvalitetnu utakmicu, oba tima su dala maksimum i tokom većeg dijela meča utakmica je bila izjednačena. U posljednjem minutu mogla je otići u oba smjera. Ekipa Slovenije je imala više staloženosti i privela je utakmicu kraju kao pobjednik. Bilo je zadovoljstvo igrati u ovom ambijentu. Utakmica je mnogo značila i dosta toga ćemo izvući iz ove utakmice i da ćemo se dobro pripremiti za naredni period", istakao je Ristić.

