Ovih 6 stvari smo vidjeli u porazu Srbije: Jokićeva klasa i nervoza, 2 "plusa" sa klupe i lopte koje će početi da ulaze!

Srbija je izgubila u prvom meču koji smo mogli da gledamo, ali i pored poraza selektor Pešić je bio zadovoljan onime što je vidio na meču. A šta je to moglo da se vidi?

Srbija je počela pripreme za Eurobasket prije dvije nedelje, a prvi meč je u subotu odigrala protiv Crne Gore i pobedila je. Taj duel nismo mogli da gledamo, ali drugi u kome se srpski tim sastao sa Slovenijom jesmo. I bio je to dramatičan maraton, u kome su neutralni mogli da uživaju, a navijači oba tima da se naizmjenično raduju i nerviraju, što je i bilo očekivano od pripremne utakmice.

Predvođen Nikolom Jokićem (26 poena, 12 skokova) i Vasilijem Micićem (17 poena, 8 asistencija), tim Srbije nije imao rješenje za Luku Dončića koji je sa 34 poena, 9 asistencija i 6 skokova takođe demonstrirao klasu. Ipak izgubiti pripremni meč u posljednjim momentima od prvaka Evrope, koji iza sebe ima već četiri utakmice i pet godina zajedničkog rada, pa još na gostujućem terenu... Sve to nije razlog za brigu, već šansa da se bolje sagledaju putokazi i da se uoči u kojem pravcu bi "orlovi" dalje trebalo da idu.

"Momci su dali u ovom trenutku maksimum i prikazali veliku borbenost. Bilo je tu dobrih stvari, ali teško je igrati protiv Slovenije. To je ekipa koja uglavnom igra sa četiri otvorena igrača, sa izuzetno dobrim šuterima i zatvoriti sve te rupe u odbrani, mislim da smo to veoma dobro radili. Teško je to odigrati u odbrani, a to te onda košta u nogama i nemaš dovoljno snage u napadu, a mi nemamo još uvijek te igračke kondicije. Mi smo promašili neke penale, neke otvorene šuteve i ja sam tu apsolutno miran, jer znam da će to naši igrači da pogode čim dođemo u ritam utakmica", jasan je bio Pešić.

A možda i najveći utisak cijelog meča jesu zapravo te "teške noge" ovog tima.

KAD SI UMORAN - PROMAŠIŠ

Isticao je selektor Pešić da se ne brine zbog procenata šuta, koji nisu bili sjajni. Pogotovo je "škripalo" u šutu sa linije penala, odakle je srpski tim promašio čak 13 puta - gađali su "orlovi" 22/35. Ni šut za tri nije bio na zadovoljavajućem nivou (12/39 za tri poena), jer će ekipa sa Micićem, Nedovićem, Dobrićem, Marinkovićem, Davidovcem, Kalinićem, Lučićem pa i Jokićem i Ristićem šutirati bolje od mršavih 30 odsto.

Djelovali su umorno u nekim delovima meča srpski reprezentativci, što je donekle posljedica zaista teškog zadatka da se u odbrani "pokrije" ekipa koja konstantno u svom sastavu ima četiri ili čak pet šutera, ali donekle je i posljedica momenta u kome se nalazi ovaj tim. Pripreme su u jeku, a ovo je tek prvi meč u kome se košarka igrala, a ne trenirala, kao što je selektor ranije i objasnio.

JOKIĆEVA MVP KLASA I NERVOZA

Brojke ne lažu, Nikola Jokić je pokazao koliki kvalitet posjeduje. Dao je 26 poena, tome dodao 12 skokova i 6 asistencija, a stiče se utisak da nije ni forsirao previše. Vrlo rano je ubacio Tobija i Dimeca u probleme sa penalima, a da je ovo bila takmičarska utakmica sigurno je da bi poslije dva faula američkog centra na startu meča svaka lopta u narednim napadima išla u reket kao MVP-u ABA lige.

Ipak, jasno se vidjelo da je Jokić na momente bio nervozan, što se odrazilo prije svega na njegove procente šuta sa slobodnih bacanja. Od 13 penala, koliko je srpski tim promašio, Jokić je promašio čak sedam, ali kako se tim bude uigravao, kako fizička sprema bude na višem nivou i kako se Jokić bude adaptirao na tim i FIBA pravila, kao i tim na njega, jasno je da će i najbolji košarkaš svijeta igrati sve bolje i mirnije.

"NISMO MI KAO SLOVENCI"

Objasnio je selektor Pešić da tim Slovenije nekada izgleda kao da je ovo tim iz ulice koji po cijele dane provodi zajedno. Zaista, tim Slovenije se godinama menja jako malo, uloge se znaju još od uspješnog pohoda na evropski vrh 2017, a svi su spremni da ih se prihvate.

Kod Srbije je situacija drastično drugačija, nedavno je promijenila kapitena, ovo je neki novi tim koji vode Jokić i Micić i tu je i novi selektor, ma koliko ga svi dobro znali i pamtili po istorijskim pobjedama. Vidjelo se u nekim situacijama u kojima su se slali pogrešni pasovi da ovaj tim još uvijek nije dovršio period upoznavanja, što je takođe sasvim prirodno poslije samo dvije nedjelje.

I zato će dva meča na prijateljskom turniru u Njemačkoj mnogo značiti ovoj ekipi.

DVA BLJESKA SA KLUPE

Dva igrača koja se nadaju pozivu za Češku, a mogu smatrati da su ostavili izuzetno dobar utisak na ovom meču su centar Dušan Ristić (9 poena, 2/2 za tri) i univerzalac Dejan Davidovac (9 poena, 10 skokova). Ristić je iznudio nekoliko faulova Žigi Dimecu i pokazao da kao rezervna petica može da ponudi rješenja u napadu koja bi rezervnim petorkama Srbije bila itekako od koristi. Prije svega je Slovence donekle iznenadio odličnim šutem i ubačenim trojkama.

Davidovac je igrao kao "četvorka" i u odstustvu kapitena Nemanje Bjelice ponudio je skoro pa dabl-dabl učinak. Prije svega se kvalitetno ubacivao u reket i uspijevao je da uhvati neke "ničije lopte" i uz Ristića vjerovatno može da računa na to da su mu akcije kod selektora Pešića porasle nakon ovog meča.

KOME NIJE BIO DAN?





Nemanja Nedović će morati što prije da zaboravi ovaj meč jer je zaista loše šutirao. Promašivao je u nizu, neuspješno tražio ritam i završio je meč sa samo tri poena, uz 1/13 iz igre i 0/8 za tri poena. To što je igrao u produžetku govori da mu selektor vjeruje, a na njemu je da namjesti ruku.

Filipa Petruševa, Ognjena Jaramaza i Marka Jagodića Kuridžu nismo vidjeli na terenu, a ostaje da se vidi da li je to bila taktička zamisao i da li ćemo ih vidjeti na terenu već za nekoliko dana, u meču protiv Italije u petak.

LUKA DONČIĆ

Ne može se ne pomenuti sjajni slovenački košarkaš. Ubacio je 34 poena, u trećoj četvrtini praktično sam ostavio svoj tim u igri, a onda je ostao bez snage za sam kraj utakmice. To što je Goran Dragić u drugom poluvremenu bio na tribinama još više mu je stavilo teret na leđa, ali njemu to nije smetalo.

Sa ovakvim Dončićem Slovenija je ponovo evropska sila, samo ostaje da se vidi da li će na Eurobasketu ostatak tima biti dovoljno dobar da ga rastereti toliko da uspije da donese novu medalju aktuelnom prvaku Starog kontinenta.

