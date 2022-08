Srbija je u još jednom dramatičnom meču uspjela da stigne -15 i pobijedi, a selektor Pešić je i ovdje mogao da vidi dva lica svog tima.

Izvor: MN PRESS

Srbija je nastavila svoje pripreme za nastavak kvalifikacija za Svjetsko prvenstvo, ali i za Eurobasket koji za srpski tim počinje 2. septembra u Češkoj. Nakon uvodne pobjede nad Crnom Gorom u meču iza zatvorenih vrata vidjeli smo pravi spektakl u Ljubljani i poraz od Slovenije nakon produžetka. A nakon svega toga tim Svetislava Pešića pobijedio je Italiju.

Ekipa koja je Srbioji nanijela veliki poraz u Beogradu u kvalifikacijama za Olimpijske igre u Tokiju sada je u Hamburgu pala u meču u kome je dugo delovalo da "azuri" imaju sve u svojim rukama. Ipak nekoliko lucidnih poteza Nikole Jokića na samom kraju meča donijeli su prevagu, a srpski tim je zakazao duel sa Njemačkom u finalu.

Kao i u meču sa Slovenijom selektor Svetislav Pešić je mogao da vidi i dobre i loše strane igre, a morao je i da podvikne u jednom momentu meča. To je možda i najveći utisak.

1. MORA ČVRŠĆE, DA SE POŠIBAMO

Vidi opis 7 utisaka nakon velike pobjede Srbije: Karakter za preokret, Jokić komandant, šutevi koji ulaze i šibanje zbog Pešića! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

"Da odigramo naše sisteme u napadu, bolje da čuvamo loptu, prenosite loptu bolje. Prodorom moramo da napadnemo i tamo ih malo išibajte, neka uđemo u bonus, nemoj da se plašite", vikao je Pešić na jednom tajmautu u prvom poluvremenu.

Imao je i zašto da bude ljut, ponovo je Srbija kao i u meču sa Slovenijom primila mnogo poena. Ali ovoga puta samo u prvom poluvremenu. Nakon čak 53 poena u prvih 20 minuta Italija je u drugom poluvremenu dala 33 i vidio se pomak u defanzivi.

Ipak u jednom momentu Simone Fontekio je trojke šutirao 5/6, a razlog tome je bio sam u situacijama kada je šutirao. Pričao je Svetislav Pešić poslije meča sa Slovenijom da će odbrana biti sve bolja kako pripreme budu odmicale i djeluje da je to sada i slučaj.

2. JOKIĆ KRENUO I NACRTAO POBJEDU

Izvor: MN PRESS

Bio je tih Nikola Jokić u prvih 20 minuta, onda je presjedio prvih šest minuta drugog poluvremena, a onda je pri rezultatu 66:55 i preokrenuo meč. Na 14 minuta do kraja, imao je četiri poena na svom kontu. Ali uspio je da preokrene meč tako što je ubacio još 14 poena i ostvario nekoliko sjajnih asistencija.

U svakom napadu je lopta išla na njega, probali su često da ga udvajaju Italijani, što je on na kraju i shvatio pa smo vidjeli kako je na osnovu toga rasporedio saigrače za posljednji napad Srbije i tako praktično "nacrtao" pobjedu svog tima.

3. KAKAV TANDEM SRBIJA IMA

Nikola Milutinov

Izvor: MN PRESS

Nije forsirao Jokić u prvom poluvrenu, a nije ga ni išlo, ali nismo ništa izgubili ispod koša! Bilo je bojazni oko Nikole Milutinova, ali sada je jasno da je on u sjajnom stanju. Centar CSKA iz Moskve je završio meč sa 15 poena, od čega 13 u prvom poluvremenu.

Kao što je u duelu sa Slovenijom Dušan Ristić pokazao da kao rezervni centar može itekako da zaprijeti u napadu rivalima, sada je Nikola Milutinov u oba pravca pokazao kvalitet za koji odavno znamo da posjeduje. Biće teško Svetislavu Pešiću sa centrima, ali samo u smislu da će mu biti teško da "presiječe" koju će trojicu voditi na Eurobasket.

4. KAD NISI UMORAN - POGODIŠ

Izvor: MN PRESS

Umor i nedostatak utakmica u rukama i nogama naših košarkaša se vidio protiv Slovenije kada je šut bio zaista problematičan. Trojke nisu ulazile u dovoljnoj mjeri, a promašaja sa linije slobodnih bacanja je zaista bilo previše.

Sada je naš tim promašio samo dva slobodna bacanja od 20, a što se tiče šuta za tri dali smo 10 od 23 polušane trojke - odličnih 43 odsto uspješnosti.

"Teško je to odigrati u odbrani, a to te onda košta u nogama i nemaš dovoljno snage u napadu, a mi nemamo još uvijek te igračke kondicije. Mi smo promašili neke penale, neke otvorene šuteve i ja sam tu apsolutno miran jer znam da ćemo čim dođemo u ritam utakmica da će to naši igrači da pogode", rekao je Svetislav Pešić poslije meča sa Slovenijom. Djeluje da sve ide po njegovom planu za sada.

5. JOKIĆ OPET NERVOZAN

Izvor: MN PRESS

Ovo ne valja. Ponovo je u nekim situacijama Nikola Jokić bio nervozan, raspravljao se sa sudijama i bio je nezadovoljan sudijskim kriterijumom. Čim se smirio i počeo da misli samo na košarku poeni su dolazili kao na traci.

Defintiivno je FIBA kriterijum drugačiji od onog u NBA, a uz to sve odbrane će biti koncentrisane na Jokića kada igraju sa Srbijom. Mora što prije najbolji srpski igrač da zaboravi na priču sa sudijama, jer će to samo loše uticati na njegov učinak na terenu.

6. KARAKTER

Izvor: MN PRESS

Mora se i to spomenuti. Gubila je Srbija gotovo cijeli meč, uspio je srpski tim da povede na kraju prve četvrtine, ali je i u prvih 10 minuta uglavnom vodila Italija. Tek na tri minuta do kraja ponovo je vodila Srbija poslije sjajnog koša Jokića i to sa poenom razlike.

Pokazala je Srbija karakter, nije pala ni poslije 70:55 u trećoj četvrtini i ovo raduje. Nakon utakmice sa Slovenijom koja je izgubljena u produžetku sada je Srbija pokazala da ima kako da riješi tijesne mečeve i to čak i ako je pokriven dvojac Micić-Jokić.

Ključna četiri poena na meču dao je na kraju Nikola Kalinić koji je prije toga ubacio samo pet poena na meču i to je potvrdilo da Srbija ima mnogo igrača kojima neće zadrhtati ruka kada se meč rješava.

7. BRINU POVREDE

Izvor: MN PRESS

Nije bilo Nemanje Nedovića zbog povrede, od ranije nisu tu Alen Smailagić, Nemanja Bjelica i Aleksa Avramović, a Marko Gudurić je meč presjedio na klupi iako se vratio u konkurenciju. To su stvari koje brinu jer je Srbiji ostao samo meč sa Njemačkom prije duela u kvalifikacijama za Mundobasket, a pet igrača je i dalje u oporavku.

Vidjećemo da li će već od 18:30 protiv Nemačke bar Marko Gudurić i Nemanja Nedović uspjeti da dobiju neke minute na terenu.