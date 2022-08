Promašaj Partizana otišao u Španiju da "oživi" karijeru!

Rodions Kuruks se nije snašao u Partizanu i sada će se vratiti u Španiju, tamo gdje je sve počelo.

Izvor: MN PRESS

Letonski košarkaš Rodions Kuruks (24, 206 cm) stigao je ljetos u Partizan kao jedno od najvećih pojačanja u povratničkoj sezoni Željka Obradovića, međutim nije se snašao u Srbiji i krajem juna je zvanično potvrđeno da su sporazumno raskinuli ugovor na pola dogovorene saradnje.

Još od marta Kuruks nije bio u planovima Obradovića, u domovinu se vratio usred plej-ofa ABA lige, a nakon što je otišao u Ljetnu ligu kako bi "zaradio" povratak u NBA - morao je da se ipak zadovolji povratkom u Španiju.

Kuruks je novi košarkaš Betisa sa kojim je potpisao ugovor na godinu dana, a nada se da će kao mnogi igrači baš u Andaluziji uspjeti da povrati staru formu. Letonac je proveo tri vrlo dobre sezone u ACB ligi nastupavši za Barselonu, a sada se poslije pet godina vraća na Pirineje, doduše u daleko manje glamurozan klub.

Nema sumnje da će Kuruks iduće sezone biti jedan od nosilaca u igri Betisa i da bi tako mogao da vrati samopouzdanje koje mu je nedostajalo dok je nosio crno-bijeli dres, kada je u ABA ligi prosječno bilježio tek 4,9 poena i 2,1 skok po meču.

"Imao sam tri teške godine iza sebe, prije svega mentalno. U Srbiji sam imao veliki pritisak i od strane trenera Obradovića. Nije to ništa novo, srpski treneri su po tome poznati. Želim da naglasim da nije postojao nikakav konflikt sa Željkom. Jednostavno, stvari se nisu poklopile, odlučio je da pruži šansu mlađim igračima i to je to", rekao je Letonac nedavno letonskim medijima o razlozima rastanka.

Prethodno je Kuruks nastupao u NBA ligi za Bruklin, Hjuston i Milvoki.