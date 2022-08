To nije otrcana floskula, već je zaista tako: Crvena zvezda počela pripreme, Jovanovićev moto je - Rad i krvava koljena!

Trener Crvene zvezde okupio ekipu na zvaničnom početku priprema za sezonu 2022/23.

Izvor: kkcrvenazvezda.rs

Crvena zvezda zvanično je u petak počela pripreme za novu sezonu i okupila sve igrače na koje trener Vladimir Jovanović računa, izuzev reprezentativaca Nemanje Nedovića, Ognjena Dobrića i Filipa Petruševa, kao i Erona Vajta, koji uz dozvolu kluba dolazi kasnije zbog porodičnih obaveza.

Crveno-bijeli će kompletne pripreme obaviti u hali "Aleksandar Nikolić", a od sljedeće nedjelje igraće utakmice, počev od testa protiv Dinamika 6. septembra. Od 14. septembra crveno-bijeli igraće na turniru u Antaliji, a onda i u Nikoziji, gdje će igrati protiv Peristerija i Olimpijakosa.

"Osim naših reprezentativaca, svi ostali su tu. Momci dobro rade, nadam se da će povrede da nas mimoiđu, da ćemo biti zdravi, i zaista se nadam da ćemo igrati dobro i praviti dobre rezultate“ rekao je trener crveno-bijelih i nastavio:

Jovanoviću su se odazvali Branko Lazić (kapiten), Luka Mitrović, Stefan Marković, Ognjen Kuzmić, Dalibor Ilić, Hasan Martin, Džon Holand, Ben Bentil, Nikola Ivanović, Džejlen Adams, Stefan Lazarević, Nikola Topić, Filip Radaković, Lazar Gačić, Nemanja Popović i Lazar Đoković. Svi igrači koji su se u petak ujutru našli na prozivci obavili su prethodna tri dana neophodne testove i preglede.

Jovanović je rekao da nema pritiska i da očekuje da će ekipa pokazati kvalitet koji posjeduje.

"Nema pritiska, to je nešto što je dio ovog posla i sa čime se suočavaju i druge ekipe. Ono što nama sigurno ne ide na ruku je činjenica da imamo trojicu reprezentativaca koji su planirani da imaju neku svoju ulogu u ovom timu. Njihov priključak slijedi tek tamo u drugoj polovini septembra, neće biti puno vremena za uigravanje, moraćemo neke stvari u hodu da radimo. Međutim, ovi momci koji su tu apsolutno imaju kvalitet i vjerujem da ćemo to 'iznijeti' na pravi način".

Jovanović je preko klupskog sajta poručio da će moto biti "veliki rad i krvava koljena".

"To nije otrcana floskula, već to zaista tako i jeste. Ovo je tim koji je sastavljen od pobjednika, momaka koji imaju karakter, koji vrijedno i naporno treniraju svaki trening i mi to zaista moramo da uradimo ako mislimo da budemo dobri ove sezone. A ja se nadam da čemo biti dobri“ zaključio je Vlada Jovanović.

