Hrvatska legenda oduševljena: Sa kakvom lakoćom igra Srbija, užitak za gledanje!

Reprezentacija Srbije igra odlično na početku Eurobasketa, a Aco Petrović se ne usteže da pohvali ono što ugleda kada "orlovi" izađu na teren.

Izvor: MN PRESS

Dok je reprezentacija Srbije razbijala Finsku u 3. kolu Eurobasketa, hrvatski stručnjak Aleksandar Aco Petrović ostao je oduševljen onim što vidi. Nakon što je vidio kako "orlovi" igraju tečno i efikasno, na društvenim mrežama je ostavio kratak komentar: "Kojom lakoćom igra Srbija! Užitak za gledanje, kada su dodavanja temelj košarkaške igre!"

Petrović je bivši selektor Hrvatske i Brazila i reprezentativac Jugoslavije, a poznat je po tome da otvoreno analizira i situaciju u košarkaškom regionu i igru ovdašnjih reprezentacija.

Početkom Eurobasketa rekao je da će navijati za Hrvatsku i Bosnu i Hercegovinu, kojoj je takođe bio selektor, ali je "skinuo kapu" košarkašima Srbije kada je vidio kako tutnje kroz grupu ka nokaut fazi Evropskog prvenstva, koja će početi za vikend. Do tada, srpska selekcija na Evropskom prvenstvu igraće protiv Izraela u utorak i Poljske u četvrtak. Sudeći prema do sada viđenom, biće to prilika za još egzibicija pred odlazak Srbije u glavni grad Njemačke, na osminu finala.

Uoči utakmice Finska - Srbija, mnogi su na tribinama posebno obratili pažnju na jedan transparent navijačica rivala "orlova" - "Koji Nikola Jokić?!" Somborac i saigrači su im brzo stavili do znanja ko je najbolji košarkaš na svijetu i već do poluvremena stekli skoro 30 poena prednosti, čime su uradili najveći dio posla oko treće pobjede na Evropskom prvenstvu, poslije trijumfa protiv Češke i Holandije u uvodna dva kola.