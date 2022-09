Ujedali smo! Počeli su da biju, ali odgovorili smo i na to: Kako je Srbija razbila Finsku? Najbolje je opisao Nedović!

Srpski reprezentativac slikovito opisao igru "orlova" u trijumfu protiv Finske, za skor 3-0 na Evropskom prvenstvu u Češkoj.

Reprezentacija Srbije deklasirala je Finsku, oduševila sve košarkaške stručnjake, a poslije meča "orlovi" nisu sebi dopustili euforiju. Nemanja Nedović odigrao je najbolji meč na turniru, ubacio 14 poena, pa hladne glave odgovorio na pitanje da li je iznenađen. "Da li sam iznenađen? Možda jesam malo, možda nije realno baš 30 razlike, ali s obzirom na to kako smo ušli i odigrali cijelo poluvrijeme, mislim da smo zaslužili. Sjajna energija, ujedali smo 40 minuta, pogotovo u odbrani. To je recept za dalje. Nismo se opustili u drugom poluvremenu i drago mi je zbog toga. Oni su počeli malo da biju, ali odgovorili smo na to i sada idemo da se odmorimo", izjavio je on za Radio-televiziju Srbije.