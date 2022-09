Selektor Bećiragić uzrok poraza vidi u umoru : Iz toga ide kratak šut, loš pas, dezorganizacija...

"Nisu loši potezi bili zato što ne znamo nego kad kiseonik ne dolazi u mozak, igrači tkao reaguju", rekao je Adis Bećiragić poslije poraa od Francuske.

Izvor: FIBA

Reprezentacija BIH nije iskoristila prvu priliku da ovjeri prolaz u naredni krug takmičenja na Eurobasketu, pošto su poraženi od Francuske 81:68.

Uprkos porazu selektor "zmajeva" Adis Bećiragić nije imao zamjerke na svoju ekipu.

"Izuzetno sam zadovoljan i ponosan na ove igrače. Ko zna košarku i ko je igrao košarku može da prepozna u svakom pokretu naših igrača podsvjesnu štednju energije. Ali to ne možeš to kontrolisati. Jedino da napraviš veću rotaciju. Ja sam svjesno rizikovao sa manjom rotacijom, jer je Francuska izuzetno jaka ekipa. Pokušali smo sa istom rotacijom i manjim brojem igrača da tu utakmicu završimo", rekao je Bećiragić.

Uspjela je BIH da uzvrati zahuktalim Francuszima serijom 13:0, ali ne i da prelomi utakmicu u svoju korist. Odlučio je, prema selektorovim riječima – umor!

"Imali smo je, ali poslije 13:0 opet dođe do izražaja umor i to se onda manifestuje kroz kratak šut, loš pas, dezorganizaciju.. Nije to zato što mi ne znamo, nego kad kiseonik ne dolazi u mozak, igrači su tako reagovali", rekao je on.

Nakon poraza od Francuske računica je jasna – BIH mora u srijedu da pobijedi Litvaniju za prolaz u naredni krug, osim ako se u utorak uveče ne desi senzacija i Mađarska savlada ovu baltičku selekciju.

„Možemo sada samo da se dobro odmorimo i sutra možda povećamo broj igrača u rotaciji. Bilo bi dobro da smo pobijedili, možda bi se borili za drugo mjesto...“, zaključio je Bećiragić.