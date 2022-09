Ko je bolji - Dražen ili Dončić? "Uz dužno poštovanje..." Aco Petrović poredio igrače, mnogima se odgovor neće svidjeti!

Da li je Dražen Petrović bio bolji košarkaš od Luke Dončića? Evo šta kaže rođeni brat slavnog hrvatskog igrača...

Izvor: YouTube/Sport Club/MN Press/Matic Klansek

Slovenački košarkaš Luka Dončić jedan je od najboljih igrača planete što je pokazao i u dosadašnjem toku Eurobasketa. Nosio je svoju reprezentaciju do prvog mjesta u grupi pošto je ubacio 47 poena Francuzima, poslije čega je poveo i pjesmu u autobusu, međutim postoje i dalje mnogi koji ga ne stavljaju u grupu najvećih igrača sa prostora Ex-Yu, pa se od mnogih može čuti da je od njega bolji bio Dražen Petrović.

Još od tinejdžerskih dana porede se Dončić i Petrović, a hrvatski mediji su zbog toga pozvali i rođenog brata pokojnog hrvatskog reprezentativca Acu Petrovića koji je prokomentarisao njihove sličnosti i razlike.

"Da, čuo sam za te komentare, a povod je bio plaženje jezika i lakoća kojom igra. No, moram isto tako reći kako je Dražen većinom igrao na bitno drugačiji način nego danas Dončić, dakle kao bek-šuter koji je izlazio iz blokova. Ovako kako danas Dončić igra, dakle kao plejmejker, i kakvu slobodu ima u igri, Dražen je igrao jedino kod Dude Ivkovića na Eurobasketu 1989. godine", ispričao je Aco Petrović za hrvatski "T Portal" i dodao da postoje stvari zbog kojih su njih dvojica i njihove karijere - u nekom smislu i neuporedivi.

"Uz dužno poštovanje prema Sloveniji, Dražen je tada pored sebe imao igrače kao što su Kukoč, Rađa, Divac, Paspalj i drugi i nije mogao da 'trpa' kao danas Luka pored saigrača koje ima. Taj EP '89 je ujedno bilo najdominantnije Evropsko prvenstvo u istoriji jer je reprezentacija Jugoslavije sve redom pobjeđivala tridesetak razlike, uključujući Grčku s Nikosom Galisom u finalu. Zato je to teško porediti".

Aco Petrović, čiji rođeni brat Dražen je bio jedan od najboljih igrača devedesetih i nažalost je poginuo u saobraćajnoj nesreći u Njemačkoj, poručuje i da bi trebalo uzeti u obzir i novi kriterijum suđenja.

"Dončiću je teško suditi jer je igrač koji je kontinuirano u kontaktu, a uz ovako lošu garnituru sudija svaki njegov posjed je kontakt. A ovo što radi na parketu i kako je odigrao protiv Njemačke i Francuske kada je voda došla do grla i kada je uzeo stvar u svoje ruke - sjajno je. Eto, čak i poraz od Bosne i Hercegovine nije im naštetio, jer Dončić ih je odveo do prvog mjesta u grupi. I to uz povrijeđenog Majka Tobija", na kraju je Petrović čestitao najboljem igraču Slovenije.

Anketa Ko je bolji košarkaš - Dončić ili Petrović? Dražen bez dileme! 60% (3)

Luka Dončić, već sada 0% (0)

Nije još, ali Luka će biti bolji... 40% (2)

Ne mogu da se porede 0% (0) Povratak na glasanje Ko je bolji košarkaš - Dončić ili Petrović? Dražen bez dileme!

Luka Dončić, već sada

Nije još, ali Luka će biti bolji...

Ne mogu da se porede Glasaj Rezultati

(MONDO)