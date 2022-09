Koga je teže čuvati, Janisa ili Jokića? Evo šta kaže Jan Veseli! (VIDEO)

Nekadašnji košarkaš Partizana Jan Veseli imao je možda i najteži posao na ovom Eurobasketu. Prvo je čuvao Nikolu Jokića, a sada će Janisa Adetokumba. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa Nikole Lalovića

Izvor: MONDO/Nikola Lalović/MN Press

Srbija je prošla dalje sa pet pobjeda nakon što je savladala Poljsku, a Poljaci su mogli da budu mirni znajući da će biti treći na tabeli, a ne četvrti poslije tog poraza. To im je omogućio domaći tim Češke koji je savladao Izrael u drugom meču dana.

Jan Veseli je bio jedan od najboljih na ovom meču sa 16 poena, 7 skokova i 5 asistencija, a poslije meča se zahvalio publici na sjajnoj podršci koju su pružili nacionalnom timu.

"Mislim da su nadmašili i svoja i moja očekivanja! Naravno nike to neko balkansko navijanje, ali ima tu svoju dušu nekako i stvarno cijelu utakmicu su nas bodrili i baš sam srećan zbog toga. Nadam se da smo se odužii", rekao je on, a na pitanje može li Češka i u Berlinu da ode korak dalje samo je rekao: "Daj Bože!"

Nije lako bilo timu Češke da se spremi za ovaj meč. Uz povredu Satoranskog i neke neočekivane poraze, na kraju su ipak uspjeli da ostvare cilj i odu u narednu fazu.

"Teško je bilo, ali mi smo mogu reći dosta iskusni u tome da nađemo motivaciju io da se borimo i to smo stvarno radili danas skoro cijelu utakmicu. To je odlučilo, borili smo se od prvog minuta do kraja", naglasio je on.

Na nekim prethodnim mečevima igrao je na poziciji četvorke i javno je rekao da mu to ne odgovara. Sada je bio "petica" i odmah se vidjela razlika!

"Sad sam igrao na 5 i to je funkcionisalo. Protiv ove ekipe Izraela danas mislim da mojim rolingom smo imali baš otvorene šuteve i sve smo dobijali."

Sve je zanimalo kako je Satoranski i da li je blizu maksimuma?

"Sada sam pričao Česima o tome, dvije nedjelje prije prvenstva pa do sada nije odigrao nijedan trening pet na pet, sve je to nekako kontrolisano. On se dobro osjeća, ali ne vjerujem da je poslije onakve povrede 100 odsto nakon što se vratio tako brzo. On je stvarno profesionalac i stvarno svaka mu čast", jasan je Veseli, koji je odgovori i na pitanje novinara da li je teže čuvati jednog ili drugog dvostrukog MVP-a NBA lige.

Prvo je dobio priliku da igra protiv Jokića, a sada će igrati protiv Janisa. Šta je teže?

"Pa. ahaha... Obojica su dva puta zaredom MVP-evi NBA lige, totalno različiti igrači, neće biti lako ni sa jednim ni sa drugim", kratak je bio bivši košarkaš Partizana.

