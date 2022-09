Prve reakcije košarkaša Srbije poslije debakla: Vanja podvukao - katastrofa! Micić o padu - Kao da smo psiholozi...

20 : 40

Javio se i Štimac!

Nekadašnji reprezentativac Srbije i osvajač medalja sa njom Vladimir Štimac takođe je utučen zbog poraza "orlova".

— Vladimir Stimac (@stimac15)September 11, 2022

20 : 35

Lučić utučen...

Pogledajte reakciju kapitena Srbije na konferenciji za medije, jasno se vidi koliko mu je teško posle debakla Srbije u osmini finala, bio je u mislima dok se obraćao selektor Pešić.

20 : 30

Oglasio se i Micić!

Da li je Srbija pala fizički ili psihički?

"Ne znam. To je pitanje sad, kao da smo neki psiholozi. Fizički smo imali dovoljno snage, verujem da je više psiha bila problem, u smislu te stegnutosti. Kao da smo oklevali prilikom šuteva. To su sve stvari iz kojih treba da se nauči. Idemo dalje...", rekao je Micić novinarima posle meča.

"Ne bih rekao da nije bilo snage, bilo je, ali nekako je sve bilo haotično. Ne znam da li je to bilo psihološki na našem nivou...".

20 : 23

Lučić o "slabijim" protivnicima u grupi

"Ne, slabiji protivnici iz naše grupe su prošli dalje... Imali smo i prave provere protiv Turske i Grčke, imali smo dovoljan broj jakih utakmica. Dobro smo mi otvorili utakmicu, igrali dobro veći deo meča, pa pali. Dozvolili smo im da dobiju samopouzdanje i reagovali su šou na trenerov šou. Skupili su se i reagovali. Zasluženo je pobedila Italija, kao što je rekao i selektor", poručio je Lučić.

20 : 15

Teško je Lučiću!

"Počeli smo dobro, u najvećem delu prvog poluvremena smo igrali dobro, a onda kasnije u drugom poluvremenu smo promašili dosta otvorenih šuteva. To nas je učinilo dosta nervoznima, a oni su sve pogađali i gradili samopouzdanje i na kraju pobedili", prva je izjava Vladimira Lučića na konferenciji za medije.

20 : 07

Vanja Marinković!

"Dobro smo krenuli? Džabe kad smo loše završili. Katastrofa... Oni su dali sve u drugom poluvremenu, bukvalno svaki šut, pogađali su redom svi", rekao je Vanja Marinković.

"Katastrofa, to je to", ponovio je srpski košarkaš.

20 : 05

Jokić bez izjave

Najbolji košarkaš Srbije prošao je kroz miks-zonu, nije razgovarao sa novinarima.

20 : 03

Kratka izjava Kalinića

"Ne znamo šta se desilo, neke stvari smo hteli da korigujemo, ali..."

"Uveli su nas u njihov rittam i to je to, puno šuteva za tri poena, puno ludila", rekao je Kalinić.

20 : 01

KAPITEN LUČIĆ

"Mislim da smo ušli u nervozu, promašili otvorene šuteve i na drugu stranu oni su ubacili svoje spolja, ušli u samopouzdanje. Ušli smo u kontraritam i to ne sme da se desi. I to je to, razočaranje i težak poraz", poručio je kapiten Lučić za RTS nakon utakmice...

"Mislim da su počeli da nam prave probleme u pik en popu sa peticom, nismo se snašli, veliki broj koševa u trećoj četvrtini su dali spolja, a mi veliki broj promašenih šuteva".

"To je razlika".

19 : 57

Pratite reakcije košarkaša Srbije!

Košarkaška reakcija Srbije eliminisana je već u osmini finala Eurobasketa. Italijani su nas savladali 94:86 i razočarala sve navijače...

Očekujemo reakcije košarkaša, pratite uživo naš live blog