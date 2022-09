Srbi i Hrvati ispali u istom danu, oglasio se Petrović! Poznati trener se "posuo pepelom":

Poznati hrvatski stručnjak javio se poslije eliminacije Srbije i Hrvatske sa Evropskog prvenstva.

Izvor: MN PRESS

U istom danu Eurobasket završili su Hrvatska i Srbija. Prvo su Finci zahvaljujući 43 poena Laurija Markanena eliminisali Hrvate, da bi poslije toga Italijani ponovo iznenadili Srbe. I jedni i drugi nadali su se medaljama, sanjali su da bi mogli da dođu do odličja na prvenstvu Evrope, umjesto toga pakuju kofere i vraćaju se kućama. Poslije svega toga oglasio se Aco Petrović.

Čuveni hrvatski stručnjak se oglasio na društvenim mrežama poslije tih rezultata. Stigao je i da se našali, mada vjerovatno navijačima nije do šale, iako su zajedno pjevali "Koktel ljubavi" uoči meča srpskog tima. "S obzirom da sam sve pogrešno prognozirao, vrijeme je da se i ja odjavim sa Eurobasketa", napisao je Petrović i dobio mnogobrojne komentare. Jedan od njih bio je da je "prognozirao srcem, ne razumom".

Petrović je prethodnih dana hvalio igru Srbije, kao i mnogi, bio je uveren da bi puleni Svetislava Pešića mogli da dođu do nekog od odličja. Posebno zbog dobre igre u napadu. "Kada je Pešić, stari lisac, napravio to što je napravio sa Teodosićem, ni FIBA ih nije vidjela među favoritima, mislim da su bili peti. Međutim, oni su fantastično posložena ekipa. Gledao sam sve utakmice, igraju sjajno, to je košarka koju bih volio da moja ekipa, moja reprezentacija igraju, za to treba da imaš dva MVP-a, jedan je Micić iz Evrolige, drugi Jokić iz NBA. Niko ne priča da im fali Bogdan Bogdanović, da nema Bjelice, ali igraju sa toliko šarma da sada izgledaju najozbiljnije na Eurobasketu", rekao je Aco.

Uporedio je tada "orlove" sa Slovenijom koju predvodi Luka Dončić. "Niko ne igra ljepšu košarku od Srbije. Slovenija igra nešto drugačije, igraju izolaciju ili pik sa Dončićem koji proizvodi poene - treba 47 poena, ispuni, treba 13 asistencija, on ispuni. Obje reprezentacije su vrhunske, ali na različitim nivoima. Ovo što Srbija igra je poezija", istakao je Petrović pred meč Srbije i Italije...

Njegov tvit podijelio je i bh. košarkaš Jusuf Nurkić uz kratku poruku "Aco legenda".