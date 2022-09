Poceko rekao tri riječi kad je isključen! Italijani otkrili tajnu preokreta protiv Srbije

Po završetku meča su na konferenciji su Marko Spisu i Eduardo Kazalone pričalisa medijima.

Italija nastavlja da mašta o medalji na Eurobasketu, Srbija pakuje kofere i vraća se kući. Bili su "orlovi" među favoritima za medalju, vraćaju se bez ijednog odličja sa prvenstva Starog kontinenta. U osmini finala "azuri" su napravili veliki preokret i dvocifreni minus pretvorili u plus i pobjedu (94:86). Očekivano, bili su u odličnom raspoloženju.

Na konferenciji za medije pojavili su se Marko Spisu (22, 6/9 za tri) i pomoćnik Đanmarka Poceka - Edoardo Kasalona. Njih dvojica odgovarali su na pitanja novinara. Prvo i glavno pitanje ticalo se isključenja Poceka. Selektor je sredinom treće dionice morao da napusti klupu zbog druge tehničke greške. Prije toga je okupio igrače, pričao sa njima, pa se pozdravio sa Svetislavom Pešićem i Predragom Danilovićem i u suzama je izašao. Sada je poznato i šta im je rekao.

"Isključenje selektora dalo nam je dodatni motiv, igrali smo veoma dobro u defanzivi, to je otvorilo igru u ofanzivi, dali smo dosta trojki i to nas je vratilo u igru. Ako budemo igrali ovako, možemo mnogo. Ponosan sam na ovaj tim, nastavićemo da sanjamo. Kada je isključen rekao je 'pobijedite za mene'. Kazao nam je da zaslužujemo pobjedu. On je bio igrač, igrao je na poziciji pleja, zna kako je igrati ovakve mečeve, emotivan je, volimo ga mnogo i ponekad moramo da zaštitimo njegove emocije na terenu, u nekim trenucima želi da uđe i da zaigra sa nama. Poslije tog isključenja smo bili kompaktniji", rekao je Spisu.

Na konstataciju jednog od novinara da igra na sličan način kao što je Poceko to radio i da je možda na neki način nastavio njegovo zavještanje, Marko se samo nasmijao. Nije želio sebe da poredi sa selektorom i nada se da će sa ekipom nastaviti da niže uspjehe i da će slaviti i protiv Francuske u četvrtfinalu.

"Nisam ga gledao kako igra, bio sam previše mlad. Mislim da smo različiti po stilu, niži smo obojica (Marko je visok 184 centimetra prim.aut), a to u ovo vrijeme znači da morate više da trčite, da šutirate iz daljine, ako pogađam mogu da pomognem ekipu, imao sam motiv više jer nisam igrao u Beogradu na kvalifikacionom turnru. Bio sam smiren, nisam osjećao pritisak. Ovo je moja najbolja utakmica u karijeru protiv Srbije. U četvrtfinalu smo, nastavićemo da sanjamo", jasan je Spisu.

Pomoćnik selektora Kasalona nije želio da stavlja sebe u prvi plan. Zamijenio je Đanmarka i vodio tim do trijumfa i velikog uspjeha. "Hvala igračima, ostavili su srce na terenu, ponosan sam na njih, cijela Italija treba da bude ponosna na njih. Dobili su tri od četiri dionice protiv Srbije", pričao je Kasalona, a onda je uslijedilo pitanje na koje se prvo nasmijao. Pitali su ga "da li je taktika i odluka da igra sa nižom petorkom donijela pobjedu."

"Ne radi se samo o taktici, da je tako, bilo ko je mogao da pobijedi Srbiju. Igrači su dali dodatnu energiju, naravno da je taktika važna, ali mora tu više da se uradi nešto više. Igrali smo dobro u odbrani, napadu, mada je tu nešto više, neke stvari koje se možda ne vide. Đanmarko je nevjerovatan, ima sjajnu povezanost sa igračima, to malo koji trener ima, možeš to da osjetiš, onda svi hoće da igraju za njega. Sa strane možete mnogo da naučite, ne možete da naučite da se ponašate tako", zaključio je Edoardo Kasalona.