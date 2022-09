Kad se igra za medalju - ne igra samo kvalitet! Italija imala "ludog" Poceka i Melija koji bije, a Srbija...

Srbija je ispala sa ovog Eurobasketa u prvom meču u kome je "zaškripalo" i kada je trebalo da se pokaže nešto više od košarkaške vještine. Od izvještača MONDA sa Eurobasketa Nikole Lalovića

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/MN Press/RTS/screenshot

Svi smo se nadali boljem, ali na kraju je Srbija već drugog dana nokaut faze Eurobasketa morala da se spakuje i da ide kući. Italija je defitivno bila bolji rival od ekipe Srbije i potpuno je zaslužila pobjedu. Vidjeli smo kako "orlovi" spuštenih glava ide kući, dok su Italijani bili napunjeni energijom, emocijama i željom.

"Nisam želio da se opustim, nisam želio da se osjećam kao da sam kod kuće. Htio sam da budem fokusiran na cilj, zato sam spavao na kauču i jeo supe iz kesice", rekao je najstariji igrač NBA lige Judonis Haslim kada su ga pitali kako je živio u NBA "bablu" 2020. godine kada je njegov tim došao do finala u završnici NBA lige održanoj u Diznilendu bez gledalaca.

Toga nije bilo kod ovog tima Srbije i to je možda najveći problem ekipe Svetislava Pešića. Sve je bilo previše opušteno, previše oslonjeno na klasu, individualni kvalitet, a tog "mentaliteta opsade" kako pristup trenera poput Žozea Murinja zovu Englezi nigdje nije bilo.

PROTIV POLJSKE NA KVALITET, PROTIV JAČIH NA KARAKTER!

Apsolutni hit ovog turnira su Finci i Poljaci, a selektor Poljske Igor Miličić je sasvim sigurno prvo trenersko ime ovog turnira. Pred meč sa Srbijom koji je njegov tim realno odigrao "pod ručnom" i lagano izgubio pričao je za MONDO i nahvalio Srbiju. Ipak, kada smo ga pitali da li će samo taj kvalitet biti dovoljan?

Još jednom se pokazao kao odličan stručnjak i motivator Igor Miličić i pogodio pravo u metu . Kada se bude igralo za medalje neće biti dovoljna samo klasa, već i nešto više.

"To će doći do izražaja kada dođu važne utakmice u eliminacionoj fazi. Sada Srbija definitivno igra košarku gdje je svaki igrač eksponiran, svaki daje ono što je potrebno i zato je Srbija toliko jaka. Šta će biti kada dođe borba za medalju, tada se pokazuju te neke karakteristike koje su dodatne osim kvaliteta tima i individualnog kvaliteta", objasnio nam je čovjek koji zna kako se osvajaju titule - osvojio ih je dvocifren broj do sada u karijeri!

KO FALI?

Nije to toliko pitanja imena, da li nam nedostaje Miloš Teodosić, Nemanja Nedović, Nemanja Bjelica ili neko četvrti, već kakav je igrač bio potreban Srbiji u ovom timu kako bi digao ekipu, kako se ne bi desilo da ostanu bez energije već na startu druge faze Eurobasketa.

Luka Dončić, Goran Dragić i ostatak zlatne ekipe Slovenije iz 2017. godine je govorio o tome da je sve stajalo u tom timu kada bi Gašper Vidmar zagrmuo, a sada se jasno vidi koliko centar čiji kvalitet je realno na nekom osrednjem nivou nedostaje ovom timu, A nekada takvi igrači i ne moraju da igraju!

"On ne igra, ali tu je da prenese znanje na mlade igrače kao što su Kendrik Nan, Bam Adebajo i Tajler Hiro. A već je uradio sve, osvojio je titule, ali hoće još. Kada sam pored njega i ja želim da to uradim", ispričao je Goran Dragić o sada 41-godišnjem Judonisu Haslimu koji već godinama ne igra, ali dobija ugovore od Majamija.

Čovhek koji je konstatno 15. igrač tima moli Erika Spolstru i Peta Rajlija da ga puste u penziju, ali njima ne pada na pamet, Zato što imaju čovheka koji je sa 24 godine Šekilu O'Nilu rekao:

"Hej, neće da ti sviraju faulove? Onda ih sve uguraj u j***ni obruč".

A takođe je jednom prilikom uletio u svlačinicu dok je Erik Spolstra crtao taktiku i jednostavno slomio tablu na kojoj je to radio i viknuo:

"Nije u pitanju taktika - takmičite se jače!"

O taktici ne bih, jer možda nije ni pristojno praviti se pametan i dijeliti košarkaške savjete jednom Svetislavu Pešiću, ali pored terena je jedno moglo da se vidi - Srbija se predala onog momenta kad je izgubila prednost na meču sa Italijom. Pogledajte pet faulova Nikola Melija i vidite kako ih je pravio - svaki je bio na ivici nesportskog.

I ti zubi koje su Italijani pokazali presudili su mnogo više nego trojke Marka Spisua. Jer da nije bilo mišića i zuba, ne bi bilo ni trojki, Da su ih "išibali" kao što je to selektor rekao u pripremnom meču u Hamburgu, možda bi sad Jokić, Lučić i ekipa trenirali za četvrtfinale.

Ovako, ništa od toga.