Pobijedio Srbiju pa dao igračima karticu! Italijan čašćava kao laf: "Ovo je najveća pobjeda u istoriji!"

Đanmarko Poceko je u noći poslije pobjede Italije protiv Srbije na Eurobasketu vjerovatno dobio poveći račun za plaćanje, nakon što je riješio da nagradi igrače za sjajan rezultat u Berlinu.

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Srbije eliminisani su sa Eurobasketa već u osmini finala, poslije neočekivanog poraza od Italije u Berlinu. I dok se mnogi pitaju koji su razlozi debakla Srbije, a Amerikanci predviđaju da će se "Nikola Jokić tek sad naljutiti", selektor Italije Đanmarko Poceko je ponovo u centru pažnje.

Italijan je poslije pobjede poljubio Janisa Adetokunba, ali i "šmekerski" tješio igrače Srbije poslije velike borbe. A nakon meča je pokazao kakav je "laf" od trenera - svojim igračima je dao kreditnu karticu da s njom rade šta god požele!

Riješio je Poceko da počasti svoje igrače nakon istorijske pobjede u Berlinu, kojom je Italija stigla do četvrtfinala protiv Francuske. Koliko smatra velikim uspjehom trijumf protiv tima Svetislava Pešića, pokazuje i njegova izjava nakon meča.

"Ovo je najveća pobjeda u istoriji italijanske košarke. Veća od pobjede nad Litvanijom u polufinalu Olimpijskih igara 2004. godine, kada sam ja bio na parketu", rekao je Poceko za "Gazeta delo sport".

Nije mu smetalo ni to što je Italija u svojoj istoriji dva puta osvajala Evropsko prvenstvo, što su dovoljno veliki uspjesi italijanske košarke. No, nije mu smetalo ni to što je igračima riješio da da svoju kreditnu karticu, kako bi se lijepo proveli nakon pobjede protiv Srbije.

"Mogu da rade šta god hoće (sa karticom) kako bi proslavili pobjedu", rekao je Poceko.