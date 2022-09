"Najgore je kad si selektor Hrvatske - izgubiš, pa te si j***!" Surova izjava jugoslovenske legende poslije ispadanja!

Legendarni hrvatski i jugoslovenski košarkaš Franjo Arapović na zanimljiv način je prokomentarisao ispadanje Hrvatske sa Eurobasketa.

Izvor: Profimedia/YouTube/screenshot/Podcast Inkubator

Košarkaši Srbije doživjeli su debakl na Eurobasket u Berlinu pošto su ispali već u osmini finala, nakon poraza od Italije. I dok u Srbiji svi analiziraju šta je dovelo do neuspjeha, kao i zašto je Nikola Jokić sjedio na klupi u ključnim momentima, "vruće" je i u susjedstvu.

I Hrvatska je zabilježila loš rezultat i u nedjelju završila učešće na Eurobasketu, a u toj zemlji ne prestaju kritike na račun selekcije Damira Mulaomerovića.

Kao i Srbija, i Hrvatska je izgubila 94:86 u nedjelju, doduše od selekcije Finske, koja je nošena Laurijem Markanenom i njegovih 43 poena uspjela da eliminiše balkansku selekciju. O svemu tome govorio je i legendarni hrvatski košarkaš Franjo Arapović.

"Kad ti dva igrača daju 60 poena, to je stvarno previše. Jesu oni dobri šuteri, ali ekipa je mogla malo da se pripremi da igraju puno agresivnije prema dvojici, a ne trojici i tu mislim na sudije", počeo je Arapović za TV Nova. On je oštro komentarisao slabu igru Hrvatske u kojoj se sve svodilo na to šta će uraditi Bojan Bogdanović.

"To je meni najgore. Kad jedan ima loptu, četiri igrača stoje. Kad Mavra uđe, pa on i Matković odigraju, jedino tada imamo dva igrača u napadu. Najveća kazna za trenera može biti da mu daš mjesto selektora hrvatske reprezentacije. To je sportskom radniku najveća kazna. Ništa ne igraš, nikakve obaveze nemaš, a možeš da izgubiš od nekog zbog čega će te svi j*****. To je najgori posao u Republici Hrvatskoj", zaustavio se Arapović na psovki, ali svima jasno dao do znanja šta misli.

Na kraju, on je istakao da nisu sudije razlog poraza Hrvatske.

"Sudije sigurno greše, ali ne kradu. Hrvatska, koja igra utakmicu za prolazak među osam u Evropi, ne može da dobije tri tehničke u jednom minutu. To znači da nema reda i poretka", podvukao je Franjo Arapović, olimpijski vicešampion u dresu Jugoslavije 1988. i Hrvatske 1992. godine.