Ulazim unutra, a Miško Ražnatović kao Don Korleone: Hit priča Muse - ovako ga je ubijedio da ne ode u Olimpijakos!

Džanan Musa se na nedavnom Eurobasketu pokazao kao jedan od ključnih igrača Bosne i Hercegovine, a nakon dobrih partija, riješio je da se prisjeti i nekih momenata sa početka njegove karijere.

Izvor: MN Press/YouTube/screenshot/Podcast Inkubator

Evropsko prvenstvo u košarci se polako bliži kraju. Stiglo se do polufinala koja su na programu u petak, a još ranije sa turnira ispala je reprezentacija Srbije, već u osmini finala. No, dok se u Srbiji i dalje priča o debaklu i saopštenjima Svetislava Pešića i Predraga Danilovića, u Bosni i Hercegovini se i dalje priča o partijama njihovih igrača.

BiH nije uspjela da prođe grupu, čak ni uz pomoć odličnog Džanana Muse, 23-godišnjeg igrača Andaolua. Momak iz Bihaća je po završetku Eurobasketa u jednoj emisiji govorio o svojoj karijeri, a jedna priča posebno se ticala poznatog agenta Miška Ražnatovića.

Musa je gostujući u "Inkubator podkastu" detaljno pričao o svojoj karijeri i dešavanjima u svijetu košarke, ali se dotakao i priče kako zbog Ražnatovića nije potpisao za Olimpijakos kao 15-godišnjak.

"Da sam otišao u Olimpijakos, pitaj Boga gdje bih sad bio. Ugovor je bio na stolu. Bio sam tamo na probi, ali bio sam dijete i to je bila smiješna situacija. Odradim ja privatni trening iza zatvorenih vrata i trener meni kaže 'potpisaćemo te'. Odem u svlačionicu i to nikad neću zaboraviti. Vidim Spanulis i Printezis, dresovi stoje. Ja pavijan gledam one patike, ona prezimena. Ne možeš da vjeruješ gdje si. Uslikam sebe u ogledalu s dresom Olimpijakosa i odem u hotel. Ta je slika na internetu i to je to. Bio sam dijete, imao sam 15 godina, šta sam ja znao. U dva sata ujutru mi Sejo Bukva kuca na vrata, kaže 'šta si uradio?' Ja onako krmeljav pitam šta sam uradio, spavam. 'Briši onu sliku, ne smije se znati za to, ovo je strogo protiv pravila'. Tu sam već kiksnuo, ali nisam znao. Meni je tad bilo važno i da se pohvalim što sam tu", počeo je Musa priču.

Izvor: Profimedia

"To smo nekako riješili i imao sam ugovor na stolu. Sejo Bukva mi kaže idemo do Sarajeva, ali imamo pauzu sedam sati u Beogradu, a Miško će nas čekati. Miško, sada moj porodični čovjek. Da popijemo piće, da vidimo šta se dešava. Mi došli, ja prvi put vidim čovjeka. Ulazim - on kao Don Korleone. Sjedi u nekom mračnom restoranu, to je nevjerovatno. Miško u nekom odijelu sjedi u nekom separeu, a on kao na usporenom snimku se pomijera. Kao neki film. Upoznajem se, ne mogu da vjerujem s kim se rukujem. On mi kaže 'nije ti to dobar potez, jer kad odeš u Olimpijakos, dvije godine te šalju tamo, pa ako se probiješ u grčkoj ligi, hoćeš proći ili nećeš. Pusti mene dva-tri dana da riješim nešto pa ćemo vidjeti'. Ja dolazim tamo, ništa se ne dešava. Ovi mi govore zadnji je dan, sad ili nikad ako ćeš da potpišeš za Olimpijakos", prisjeća se reprezentativac Bosne i Hercegovine.

"Ja potpisao već, gotovo. Miško zove i kaže ne potpisuj, evo ti isti ugovor s boljim uslovima za Cedevitu. Kako je moguće da uopšte razmišljam između Olimpijakosa i Cedevite? On mene ubijedi da ću prije igrati u seniorskoj košarci u Cedeviti, da je omladinska košarka samo Diznilend. Sve se brzo tamo zaboravi. Poslušam ga i stvarno je uspjelo na najbolji mogući način. Čak sam sa 16 godina igrao prvu utakmicu protiv Olimpijakosa u gostima, gdje za pet minuta dajem pet poena. Čuvam Spanulisa i on čuva mene. I naravno, nasjeo sam prvi napad na faul. Govore mi da ga ne puštam u desnu stranu, kažem 'neću, ništa se ne sekiraj'. Prvi napad, ja tek izašao, onako gladan, uđem u njega, ali on poleti i to bude moj namjerni faul", ispričao je Džanan Musa.