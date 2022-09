Malo Musinih 30: BiH pokazala zube Njemačkoj, ali od časnog poraza nije mogla više

Džanan Musa briljirao u duelu sa domaćinom Evropskog prvenstva, ali lični učinak ne želi da mu bude satisfakcija nakon poraza od Njemačke (82:92).

Izvor: FIBA

Parirala je BiH Njemačkoj u tri od četiri četvrtine meča 2. kola Eurobasketa, ali je na kraju domaćin ipak upisao trijumf 92:82, nanijevši bh. timu prvi poraz.

Briljirao je Džanan Musa, još jednom pokazao da je pravi lider "zmajeva", ali njegovih 30 poena nije bilo dovoljno da se izbjegne neuspjeh.

"Statistika pojedinca nije bitna. Pobjeda ili poraz su jedino bitni, a mi smo danas poraženi od veoma kvalitetne ekipe. Da li smo imali šanse da dobijemo - jesmo. Ali ovo je sport, nekad ode na jednu, nekad na drugu stranu. Nadam se da ćemo naučiti nešto iz ovih grešaka. Već sutra čeka nas ozibljna i teška utakmica, za koju moramo biti pripremljeni, odmoriti se i ući maksimalno ozbiljno, tako da ovo treba što prije zaboraviti", rekao je Musa po završetku meča u Kelnu.

Nema odmora za BiH. Slijedi serija novih zahtjevnih utakmica, a prvi od njih je već u nedjelju protiv Slovenije (17.45).

"EP je veoma zahtjevno, ali kako nama, tako i drugima. Sve su to vrhunski igrači na evropskom i svjetskom nivou, moramo paziti na svoje tijelo i svoj um. Očekuju nas još tri veoma teške utakmice, moramo pokušati dobiti ih sve, ako ne to, onda bar onoliko koliko je potrebno za prolaz. Pokazali smo da se možemo nositi sa svima. Igramo protiv ekipe koja je među najboljim na svijetu, pripremićemo se i 'potući' 40 minuta, pa ćemo vidjeti koliko će to biti dovoljno protiv Slovenije", naglasio je sjajni bh. košarkaš.

Imala je BiH veliku podršku navijača u duelu sa Njemačkom.

"Hvala navijačima. Žao nam je što nismo uspjeli ostvariti pobjedu, jer smo se osjećali kao da igramo domaću utakmicu. Stvarno smo se borili, dali sve od sebe, posljednji atom snage ostavili smo na terenu i nadam se da će biti uz nas i u narednim utakmicama", rekao je Musa.