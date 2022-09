E zbog ovoga Španija opet igra finale! NBA igrač stao, pa objasnio: Mi idemo u rat, bolji su, ali... (VIDEO)

Španija je zbog ovoga u finalu. I zbog ovoga će ponovo nositi medalju oko vrata. /Od izvještača MONDA sa Eurobasketa Nikole Lalovića/

Izvor: MN PRESS

Košarkaši Španije su u dramatičnom meču savladali ekipu Njemačke i tako došli do finala Eurobasketa!

Na kraju je poslije fenomenalne odbrane u drugom poluvremenu i sjajne partije Lorenca Brauna bilo 96:91 za Špance. Jedan od igrača koji su iznijeli preokret za svoj tim u posljednjem dijelu meča bio je Huančo Ernangomes, a nakon utakmice istakao je da će u finalu Španija biti autsajder, ali...

"Imamo još jednu utakmicu, utakmicu protiv boljeg tima koji je veći od nas i bolje šutira. Idemo u rat protiv boljeg tima od nas. Borićemo se u nedjelju i daćemo 100% kao u svakom drugom meču i vidjećemo šta će biti", rekao je Ernangomes.

Čak i sada, bez braće Gasol, Rikija Rubija, Serhija Ljulja i ostalih zvijezda koje su godinama nosile ovaj tim Španija je u finalu. Zašto, kako?

"NIkada ne odustajemo, vjerujemo jedni drugima, to je najvažnije, vjerujemo u naš plan i cijeli tim se tako ponaša. Tim je takav da svi rade naporno, svi su važni od prvog do 12. igrača i svi su dio ove ekipe, nikome neće biti lako protiv nas. Francuzi će se isto boriti kao i mi, biće to fizička igra, bolji su od nas i veći su to znamo, ali vidjećemo šta će biti", zaključio je Huančo.

