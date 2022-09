Najteže takmičenje na svijetu - belgijski kup! Okreneš se, a već gubiš 34:0 od trećeligaša! Znaš koja je to muka...

Nekadašnji srpski košarkaš Veselin Petrović veliki dio karijere proveo je u Belgiji, gdje ga je jedno pravilo zbunilo.

Izvor: Youtube/Jao Mile podcast

Napravio je Veselin "Vesa" Petrović fantastičnu karijeru, osvajao trofeje u dresu FMP-a, Partizana i Budućnosti, bio evropski šampion sa reprezentacijom Jugoslavije u čuvenoj generaciji koja je 2001. godine pokorila Istanbul, ali Belgija... Belgija je bila nešto posebno. Najteže takmičenje koje je igrao u karijeri bio je kup u toj zemlji.

Vesa je u Belgiji proveo čitavih deset godina, a zbog jednog pravila koje je u Kupu Belgije davalo šansu niželigašima da se nadmeću sa najboljim timovima u zemlji ostao je potpuno šokiran. Tokom gostovanja u "JaoMile" podkastu kod Mileta Ilića, Vesa je ispričao kako je njegov tim poslije samo nekoliko napada na meču gubio 34 razlike!

"Prvi put kad sam došao u Belgiju, igraš kup protiv neke ekipe iz treće, četvrte lige. Mi se zagrijavamo, skromna hala, linoleum, ne znaš koliko ima linija, za sve sportove. Dolazi taj Pepinster u neku provinciju, 25:0 za njih kreće utakmica. Mislim da je to treća liga. Ja se okrećem, šta se ovo dešava? Kažu pravilo je bilo pet poena prednosti po svakom Amerikancu to je deset poena i za svaku ligu niže po pet poena. Kreće utakmica 25:0, prva tri napada obavezno tri trojke zaredom. Tajm aut, 34:0. Znači ti ne možeš da vjeruješ koja je to muka stići", ispričao je Vesa Petrović, koji je tokom tog gostovanja pričao i o anegdoti iz FMP-a.

Podsjećamo, Veselin Petrović je nakon karijere u Vojvodini, FMP-u, Partizanu, ponovo timu iz Železnika i podgoričkoj Budućnosti igrao i u Belgiji. On je u prvoj sezoni bio član Vulfs Vervje-Pepinstera, a zatim je devet godina proveo u redovima Ostendea sa kojim je osvojio četiri titule, tri kupa i dobio čast da dres sa brojem 10 bude povučen zbog njega.