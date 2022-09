Svi hoće da me ubiju zbog tog zakucavanja! Zbog ovog poteza je NBA liga ostala u šoku - Da li se uplašio? Evo šta kaže!

Ben Simons je prvi put govorio o potezu protiv Atlante, kada je umjesto lakog poentiranja zakomplikovao situaciju. Da li se uplašio da šutne? Evo šta o tome kaže više od godinu dana kasnije.

Izvor: Twitter/OldManAndThree

NBA as Ben Simons napustio je na ružan način Filadelfiju prošlog ljeta - uz prepirku sa saigračima i sa predstavnicima kluba. Uzrok rastanku bili su definitivno narušeni odnosi, a sve je kulminiralo njegovim "preskočenim" zakucavanjem u sedmoj, odlučujućoj utakmici polufinala plej-ofa Istočne konferencije, Fila - Atlanta Houks.

U jednom trenutku uzbudljive završnice, Simons je u reketu donio katastrofalnu odluku da ne da koš u "čistoj" situaciji, već je dodao loptu saigraču Matisu Tibulu, koji nije uspio da poentira. Atlanta se odbranila, a potom i eliminisala favorizovanu Filadelfiju, iz koje je Simons otišao poslije šest godina neuspješnog projekta da se oko njega i Žoela Embida napravi tim koji bi igrao veliko finale i konkurisao za titulu. Povrh svega toga, Simons iz sezonu u sezonu nije napredovao i iako je bio prvi "pik" na draftu 2016, potpuno je prestao da šutira sa distance i među rijetkim je igračima koji igraju i plejmejkera, a koji ne žele da pogledaju koš kada su sami na distanci.

Kada se sada osvrne na tu situaciju i na zakucavanje koje mu u Filadelfiji nikad nisu oprostili (saigrač Žoel Embid ga je javno kritikovao zato što nije poentirao u toj situaciji), Simons ovako iznosi svoju odbranu. Da li se uplašio faula, a potom i toga da mora da izvodi slobodna bacanja? Evo šta je njegova verzija:

"U trenutku sam se okrenuo i pretpostavio sam da će Trej (Jang) da stigne brže do mene. Vidim onda i Matisa, koji je atleta, može da skoči... Pomislio sam u tom trenutku: 'OK, sada ću brzo da dodam loptu i zakucaće', dok pritom nisam znao koliko je bilo prostora. Sve se dogodilo tako brzo da sam morao da odmah 'čitam' situaciju, a u plej-ofu moraš da donosiš dobre odluke u većem dijelu vremena. Tada sam samo pomislio: 'OK, idemo sada da napravimo nešto u sljedećoj akciji' i nisam pomišljao na to koliko je to bila bitna stvar za sve ostale".

U podkastu kod bivšeg saigrača Džej-Džej Redika, nekad sjajni šuter otvoreno je rekao Australijancu da je trebalo da zakuca, ali i da razumije da nije znao da na njega ide protivnički plejmejker.

"Znam da to izgleda užasno. Sada kad pogledam, trebalo je da raznesem sve u toj situaciji. Ipak, to se nije dogodilo i bio sam OK sa tim. Mogu da živim sa tim. Svi hoće da me ubiju zbog tog poteza. Da li cijela hala hoće da pogleda snimak sa mnom? Mogu da seciram taj video pred svima ako žele. Ali to nije realno", dodao je Simons, zbog čijeg lošeg šuta je Filadelfija svojevremeno angažovala i psihologa.



I to nije sve što mu je bilo duže od godinu dana na duši.

"Takođe, čuvao sam je*eno najboljeg igrača protivničkog tima čitavu utakmicu", dodao je Simons, koji je sada igrač Bruklina, mada kao što nije htio da igra za Sikserse, nije nastupio ni za Bruklin u drugom dijelu sezone zbog bola u leđima. Poslije svega, biće veoma zanimljivo vidjeti kako će ga dočekati u Filadelfiji poslije tako burnog rastanka.

