Intervju: Tata mu je legenda Zvezde, a on novi Stefan Jović! Topić za MONDO: Upoređuju nas, a ja hoću mnogo više!

"Naravno da mi znači, on je tu jedan od najiskusnijih i stvarno mi dosta pomaže oko svega. Zaista mu hvala na tome, on meni pomaže i na terenu i van njega. Trudim se da ga slušam i da pokupim njegove savjete. Da vidim neke fore koje on uradi na treningu, onda ja to probam da uradim...", rekao je Topić o uticaju Stefana Markovića na njega.