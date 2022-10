Zvijezde Majamija hvale Nikolu Jovića: Čovječe, on je tako pametan,sve shvata u hodu! (VIDEO)

Nikola Jović polako ali sigurno krči svoj put ka ozbiljnoj ulozi u Majamiju već u prvoj NBA sezoni.

Nikola Jović krči svoj put u Majamiju i NBA ligi! Mladi srpski krilni košarkaš je u meču sa Nju Orleans Pelikansima ponovo bio odličan. Njegov tim je savladao rivala 120:103, a Jović je tome doprinio sa šest poena, četiri skoka i dvije asistencije u 11 minuta koliko je bio na terenu.

U jednom momentu u ovoj predsezoni krilni centar iz Srbije zaigrao je u prvoj postavi tima Erika Spolstre i odmah je oduševio prve zvijezde tima sa Floride. Prvi se o Srbinu oglasio Džimi Batler kada su ga pitali kako se na ovom meču Jović uklopio sa starterima.

"On je strašno pametan, iako još nije završio srednju školu. Igra tako košarku šutira i dodaje i mislim da će što više bude igrao biti sve spremniji da igra sa starterima. Mislim da će napredovati kako bude imao više utakmica protiv različitih igrača, ali za sada mu ide dobro", rekao je Batler.

Još više ga je nahvalio startni centar Majamija Bem Adebajo koji nije štedio lijepe riječi za njega.

"Čovječe on je sjajan košarkaš, stvarno to volim kod tog mladića. On je jedan od onih momaka koji uspjeva da shvati stvari u hodu i kada je bio sa nama u prvoj postavi znao je tačno gdje da ide, sve je shvatao u toku meča, otvarao nam je prostor", zaključio je Adebajo.