MONDO podkast šesta lična – tu je NBA, tu su i Miloš i Edin! Spremni za novu sezonu? Evo šta nas čeka na Istoku!

Vraća se podkast Šesta lična, a sa njim stiže i najava NBA sezone - za početak Istočna konferencija.

Evrobasket smo arhivirali, i sad je red na ono što smo vam obećali. Sredina je oktobra, i dobro znate šta to znači – počinje Liga Američkih Profesionalaca, odnosno NBA!

A šta je NBA bez Šesta Lična najave? Činjenica je da smo prošle sezone zakazali u finišu, ali ovo je četvrta uzastopna NBA najava u ovom skromnom podkastu, i provjereni sastav je ponovo sa vama u studiju da vas razveseli lošom analitikom, još gorim prognozama i najgorim humorom. Ali da krenemo redom...

Naravno, prognoza počinje sa istoka. Do prije jedva par nedjelja Boston je slovio za velike favorite, pa se onda desio „slučaj Udoka“ i veleobrt. Kelti su sada malo poljuljani, pa svoju šansu za vrh tabele u regularnoj sezoni vrebaju Milvoki i Filadelfija. Filadelfija je pogotovo interesantna, jer vele da Harden nikad nije bio spremniji...

Istok je i ove sezone krcat talentom, pa je teško reći da nema favorita mimo ovog prvog trojca. U Bruklinu je naravno cijelo ljeto bila drama, sad su se naizgled svi izmirili, a hoće li to trajati – saznaćemo jako brzo. Klivlend je doveo „Spajdu“ Mičela i napravio jedan jako dinamičan mladi bekovski par kraj jezera, oni će definitivno pripretiti, a tu je naravno i vječni Majami sa našim Nikolom Jovićem. Da parafraziramo pokojnog Ekrema Jevrića – as do asa, beton do betona!

Borba za plej-in će takođe biti interesantna. Atlanta ima puno toga da dokaže, i dovela je Dižontea Mareja da pojača odbranu. Toronto i Čikago imaju svoje probleme ali i kvalitet, Njujork će takođe imati šta da kaže, a skriveni favorit je ovdje Detroit, koji je povukao neke odlične poteze u prelaznom roku i ovako „remontovan“ vreba svoju šansu. Sa Džejdenom Ajvijem i Kejdom Kaningenom, ponovo će turirati kroz „Motor Siti“!

Na dnu, manje-više stanje identično. Šarlot je u regresu (i oni su imali ljetnu dramu sa Majlsom Bridžisom), Vašington nikako da se opravi otkako je otišao Rasel Vestbruk, Orlando će makar imati neke zanimljive omladince za pratiti, a Indijana...pa...Indijana nema bezmalo ništa osim nade da će se dogodine dočepati Viktora Venbanjame.

Apsolvirajte dobro ovaj istok, jer zapad stiže vrlo brzo! Još koliko...večeras!