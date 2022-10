NBA liga dolazi na Balkan? Komesar Silver najavio spektakl zbog Janisa!

U bliskoj budućnosti bi meč NBA lige mogao da se odigra u Grčkoj...

Izvor: MN PRESS

Meč NBA lige na Balkanu mogao bi da bude organizovan uskoro. Janis Adetokumbo u Grčkoj protiv recimo Nikole Jokića ili Lebrona Džejmsa, Stefa Karija. Ništa nije isključeno. Potvrđuju to riječi komesara najjače košarkaške lige na svijetu Adama Silvera. Već nekoliko godina čelnici ove lige organizuju ovakve mečeve širom svijeta, gledali su ih navijači u raznim gradovima poput Londona, Meksiko sitija, nedavno su pripremni mečevi igrani u Abu Dabiju.

Glavni razlog ove ideje je jedan igrač - Janis. Silver je oduševljen grčkim superstarom i želi da učini sve kako bi i navijači imali priliku da ga gledaju uživo na NBA utakmici. Djeluje da je to ostvarivo i to u bliskoj budućnosti.

"Željeli bismo da uradimo tako nešto, znam da je Janisu to veoma bitno. Vidio sam i njegovu majku i njoj je to takođe važno. Sa logističke strane, tako nešto nije lako uraditi, ali znam da je bitno i Janisu i navijačima u Grčkoj. Učinićemo sve da tako nešto napravimo", rekao je Adam Silver. Prvenstveno je ideja da to bude meč u predsezoni, mada ne isključuje i mogućnost meča u regularnom dijelu sezone.

Meč ovakvog tipa svakako bi privukao ogromnu pažnju publike, šansa da gledaju superstarove na parketu uživo se ne dešava često. I Janis je pričao da bi volio da igra mečeve širom svijeta.

"Nikada nisam igrao u Kini, ni u Indiji. To bi na primer bilo zanimljivo iskustvo. Što više ovu igru činiš globalnom i dolaziš do nekih ljudi u drugim delovima svijeta, to je ljepše. Privukli bi još veći broj navijača na taj način", poručio je Adetokumbo.